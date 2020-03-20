拉加德：欧洲央行将全力助欧元区渡过危机

新华社法兰克福3月19日电（记者沈忠浩）欧洲中央银行行长拉加德19日表示，欧洲央行将在其职权范围内尽一切必要努力，帮助欧元区渡过由新冠肺炎疫情引发的危机。

欧洲央行网站当天发表拉加德的署名文章说，与2008年金融危机不同，欧元区当前遭遇的冲击是普遍性的，既影响所有成员国，也影响所有经济部门。

拉加德指出，公共政策无法阻止当前欧元区经济活动锐减，但可以避免经济陷入长时间深度衰退。她强调，应对危机的措施中，卫生和财政政策必须置于首要核心位置。货币政策协同发挥重要作用，以保持金融部门流动性，并确保所有经济部门的融资条件。

欧洲央行18日宣布7500亿欧元紧急资产购买计划，时隔6天再次加码量化宽松。

对此，拉加德表示，过去一周欧元区形势显著恶化，欧洲央行对经济前景的评估更趋黯淡。同时，欧元区乃至全球所有资产类别均反映出疫情对经济影响的深度不确定性，导致融资条件趋紧，损害欧元区货币政策传导，并使价格稳定受到威胁。

拉加德指出，紧急购债计划与12日宣布的1200亿欧元额外购债计划叠加，欧洲央行的总购债规模占欧元区19国国内生产总值的比例约为7.3%。上述临时购债计划将持续进行，直到欧洲央行评估认为危机已结束。

她表示，欧洲央行的再融资操作可释放高达3万亿欧元流动性，并通过放松银行业监管条件释放约1200亿欧元额外资本，支撑欧元区银行大规模借贷。

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