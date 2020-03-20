俄消费者权益保护和公益监督局：俄方开始针对新冠病毒的疫苗测试

人民网莫斯科3月20日电（记者张晓东）俄罗斯消费者权益保护和公益监督局官网发布通报称，该局宣布开始测试针对新型冠状病毒的疫苗样本。

通报中表示，俄罗斯消费者权益保护和公益监督局网站下属的“矢量”国家病毒学与生物技术研究中心科学中心开始了针对新型冠状病毒的疫苗测试。其中强调，为预防和控制新冠肺炎疾病，该科学中心是在最短时间内研制出基于6个不同技术平台的疫苗样本。”

截至3月16日，科学家在"矢量"科学中心已经开始对敏感的实验室动物，包括所有开发疫苗原型的低灵长类动物的免疫原性研究。这项研究将确定最有前途和最安全的原型，以确保细胞和体液免疫应答反应的形成。在此过程中，未来疫苗的组成、剂量和给药方法将被确定。

在现代生物学中开发新疫苗时，有必要对敏感的实验动物进行体内研究。大多数情况下，实验室小鼠和大鼠用于这样的研究，还有雪貂、低级灵长类动物和其他实验室动物也可利用。

俄消费者权益保护和公益监督局指出，这个阶段是强制性的，因为无法确保新药物是无害和有效的，因为生物体比细胞培养复杂得多。此外，在体外系统中的许多效应无法建模或极其困难–特别是在创建新疫苗时诱导免疫反应。为了回答关于疫苗有效性的问题，有必要测试其诱导免疫反应的能力，以保护敏感动物免受致命病毒的感染。

科学家们预计，有可能在2020年第四季度疫苗投入临床应用。

(责编：崔越、刘洁妍)