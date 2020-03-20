荷比卢三国新冠肺炎病例持续增加 荷兰医疗护理大臣辞职

新华社布鲁塞尔3月19日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国19日分别报告新冠肺炎确诊病例增至2460例、1795例和335例。此前一直主导抗疫工作的荷兰医疗护理大臣布鲁诺·布鲁因斯19日辞职，外界猜测这与其18日在议会短暂晕倒有关。

荷兰国家公共卫生与环境研究所19日发布公报说，荷兰最近24小时内新增新冠肺炎确诊病例409例，新增死亡病例18例，累计确诊病例达2460例，累计死亡76例。

荷兰重症监护协会19日预计，荷兰下周将有500至1000名新冠肺炎患者需要进入重症监护病房。荷兰目前可供新冠肺炎患者使用的重症监护病床数量仅为575张，紧急时期可以增加到1500张。

荷兰政府新闻处19日宣布医疗护理大臣布鲁因斯辞职，他的工作暂时由副首相兼公共卫生、福利与体育大臣胡戈·德容赫接替。56岁的布鲁因斯18日在议会就新冠肺炎疫情回答提问时晕倒。他随后在社交媒体上表示，数周以来的连续工作导致他虚脱晕倒，他将稍做休整以回来投入抗疫工作。

比利时国家公共卫生研究所19日发布公报说，过去24小时内比利时新增新冠肺炎确诊病例309例，累计确诊病例达1795例，新增死亡7例，累计死亡21例。

首都布鲁塞尔定点收治新冠肺炎患者的圣皮埃尔医院已经出现了呼吸机告急的问题。医院已向社会各方发出了募捐倡议，希望能尽快筹集到新购10台呼吸机所需的资金。据当地媒体报道，比利时重症监护医学会已出台指导意见，如果未来医疗资源严重短缺，将要求各医院在病情相同的情况下，先抢救年纪更轻的病患。

卢森堡卫生部19日公布的数字显示，该国新冠肺炎确诊病例增至335例，累计死亡4例。

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