海外疫情简报：摩纳哥元首新冠病毒检测呈阳性 多国病例过万

新华社北京3月20日电 19日海外疫情简报：

海外数据

约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间19日17时30分（北京时间20日5时30分），美国新冠肺炎确诊病例累计13060例，死亡175例。美国新冠肺炎病例5小时内增加2300多例，死亡病例增加21例。

意大利：新增确诊5322例，累计确诊41035例，死亡病例升至3405例。

伊朗：新增确诊1046例，累计确诊18407例（截至当地时间19日中午）。

西班牙：新增确诊3431例，累计确诊17147例。

德国：新增确诊2801例，累计确诊10999例。

法国：新增确诊1861例，累计确诊10995例。

世卫组织：全球确诊病例累计已超过20万例。

新闻事件

摩纳哥元首阿尔贝二世亲王办公室19日发表声明，确认阿尔贝二世亲王新冠病毒检测结果呈阳性。

2020年东京奥运会圣火19日抵达位于雅典的帕纳辛奈科体育场，交接给东京奥组委。在交接仪式上，东京奥组委主席森喜朗通过视频发表讲话时强调：“圣火会准时在7月24日的奥运会开幕式上燃起。”

国际泳联19日宣布，跳水世界杯暨奥运资格赛和花样游泳奥运资格赛将延期到6月举办，具体时间和地点待定。

斯里兰卡选举委员会主席马欣达·德沙普里亚19日宣布，原定于4月25日举行的斯议会选举因新冠肺炎疫情而被推迟。

印度总理莫迪19日晚首次就新冠肺炎疫情发表全国电视讲话，呼吁国民采取自我隔离措施。印度政府当天宣布暂停国际客运航班，以防范疫情扩散。

(责编：于洋、杨牧)