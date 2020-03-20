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航空业遭疫情冲击　多国政府“输血”

2020年03月20日09:56  来源：新华网
 

　　为缓解新冠疫情对航空业造成的冲击，澳大利亚政府18日发布数亿澳元“输血”计划，包括减免航空运营商所交空中交通管制费用。

　　除澳大利亚，多国政府陆续出台政策救助航空业，但行业人士预期，“寒冬”可能将持续至2021年。

　　【政府出手】

　　澳大利亚副总理迈克尔·麦科马克18日宣布，政府将采取一系列措施减轻航空运营商负担，包括减免和返还企业向政府所交费用、暂停征收燃油税，总额达7.15亿澳元（约合4.3亿美元）。

　　上述措施发布后不久，总理斯科特·莫里森召开记者会，发布抗击新冠疫情的一系列新举措，包括呼吁民众取消所有海外旅行计划。

　　莫里森预期，澳大利亚抗击新冠疫情措施将持续至少6个月。截至当地时间18日6时30分，澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例454例，累计死亡5例，累计治愈43例。

　　同在18日，澳大利亚第二大航空公司维珍澳大利亚宣布，3月30日至6月14日暂停所有国际航班，同时削减50%的国内航班运力。前一天，澳洲航空集团宣布将削减9成的国际航班运力和6成的国内航班运力。

　　除澳大利亚政府，瑞典和丹麦政府同样出手“输血”，17日宣布将为北欧航空公司（前译斯堪的纳维亚航空公司）提供总额3亿美元贷款担保。这家企业由瑞典、丹麦和挪威三国的航空公司组成。

　　新西兰政府17日发布121亿新西兰元（约合73亿美元）经济救助计划，包含支持航空业的措施。

　　疫情波及全球，许多国家和地区采取旅行限制措施，出行需求萎缩迫使航空运营商削减购买飞机等支出，对波音、空中客车等飞机制造商构成压力。

　　波音17日说，正在为航空航天业争取600亿美元的政府援助资金。消息人士说，空客方面同样正向多国政府“求援”，包括德国和法国政府。

　　【“回春”艰难】

　　考恩—华盛顿研究集团分析师海伦·贝克警告，航空业正处在“崩溃边缘”。英国SP服务公司预测，全球航空客运量今年最多将减少30%，完全恢复可能要到2022年或2023年。

　　为节省开支，以色列航空公司18日宣布大幅削减运力，5500至6000名员工将无薪休假至5月31日。

　　阿拉伯联合酋长国多家航空运营商18日同样削减航空运力，要求飞行员无薪休假。

　　卡塔尔航空公司本周解雇200名在多哈的员工。菲律宾劳工和就业部长西尔韦斯特雷·贝略18日告诉媒体记者，那些员工都是菲律宾人，政府正在跟进这一事件。

　　美国联合航空公司、美国航空公司、达美航空公司将今后几个月的航班分别削减50%、75%和40%。包括上述企业在内的多家美国航空运营商16日证实，正寻求超过500亿美元政府救助。

　　新西兰国有经济支柱企业之一的新西兰航空公司16日宣布，削减85%远程航线并大幅裁员。

　　路透社一名分析师18日预测，全球116家主要航空运营商的股票价值将缩水41%，共计约合1570亿美元；那些企业正在“烧钱”，现金可能无法支撑过今后2个月。

　　国际航空运输协会说，75%航空运营商的现金不足以负担今后3个月不可避免的固定成本开支，全球政府需要为航空业提供至多2000亿美元“救助金”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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