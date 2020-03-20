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土耳其出台经济刺激计划应对疫情

2020年03月20日09:52  来源：新华网
 

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安18日宣布一揽子经济刺激计划，总额达1000亿里拉（约合154亿美元），以应对新冠肺炎疫情对经济的冲击。

　　埃尔多安当天召开内阁会议后发表电视讲话，公布一份包含19个要点的经济刺激计划，内容主要涉及减税和推迟债务偿还。

　　依照计划，土耳其政府将推迟6个月征收汽车、零售、交通、纺织和娱乐行业的增值税和社保；降低国内航班增值税税率，从18%降至1%；扩充面向中小企业的信用担保基金，扩至两倍；允许受疫情影响的企业迟交至少3个月的商业贷款。

　　另外，为挽救旅游业和服务业，土耳其政府将在11月前免征酒店住宿税。德新社报道，旅游业是土耳其经济的支柱行业之一，每年贡献12%的国内生产总值(GDP)。土耳其政府还承诺将扶持遭受重创的土耳其航空公司。

　　埃尔多安先前说，由于美国的“经济攻击”，土耳其2018年遭遇经济危机，如今还在恢复中，疫情给经济复苏带来难题。但他表示，如果今后几周控制住疫情，土耳其经济未必没有“大好机会”。

　　路透社报道，土耳其本币里拉2018年贬值超过40%，今年以来对美元汇率又下跌8%。土耳其政府先前采取一系列刺激政策，去年第四季度经济回温，增长率达6%。

　　18日晚些时候，土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾说，土耳其出现第二例新冠肺炎死亡病例，当天新增确诊病例93例，累计确诊191例。

　　埃尔多安敦促居民在家中待3周，除非“绝对必要”，不要出门，“在（疫情）威胁消除前”将社交活动减至最低，上班的人尽量“两点一线”。

　　土耳其政府先前公布一系列疫情防控措施，包括关闭餐厅、电影院、体育馆和学校等公共场所，暂停宗教场所的礼拜活动，取消一些国际航班，关闭与部分邻国的边境。

　　土耳其还宣布从德国、西班牙和比利时等欧洲9国撤侨。撤侨飞机17日陆续抵达土耳其伊斯坦布尔机场。土耳其官方说，撤回的这些公民将直接被送至隔离点隔离14天。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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