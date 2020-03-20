法国政府承诺力挺标致和雷诺

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔18日与标致雪铁龙集团和雷诺公司高层管理人员举行电话会议，承诺给予两家大型汽车制造商必要支持，帮助他们应对新冠肺炎疫情冲击。

法国政府本周制定一系列措施，帮助各类企业渡过难关，包括为企业从银行贷款提供总计3000亿欧元的国家担保、允许延期缴税等。

一名财政部官员说，勒梅尔18日与标致雪铁龙集团总裁卡洛斯·塔瓦雷斯和雷诺公司董事长让-多米尼克·塞纳尔等人讨论法国汽车制造业所面临问题，承诺两家车企如有需要，同样可以获得上述支持。

路透社援引一名知情人士的说法报道，电话会议没有涉及具体计划。

电话会议前，勒梅尔告诉法国商业调频电视台旗下的商业电台：“情况十分清楚……绝对不能看着法国大企业和行业标杆消失……为保护我们的民族工业资产，即便是需要国有化，我们也已经做好准备。”勒梅尔没有点名任何一家企业。

新冠肺炎疫情影响全球汽车产业。多家欧洲汽车制造商本就疲于应付主要市场需求大幅下降和欧洲更严格的排放新规，疫情令他们的处境更为艰难。

法国政府持有15%的雷诺公司股份。这家公司已暂停在法国、西班牙的生产经营活动，无法确定何时复工。今年2月，雷诺公司说十年来首次出现亏损，宣布未来3年进一步削减20亿欧元成本。

标致雪铁龙集团16日说，将关闭设在欧洲的工厂至3月27日。相较于雷诺，标致雪铁龙近期经营状况较好。这家车企着眼于更高端车型，2019年收益率创新高。

此外，标致雪铁龙去年12月与意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒公司签署合并协议，规定双方业务以50:50的比例合并。合并完成后的新公司预计将成为全球销量第四、收入第三的汽车集团。

汽车零配件供应商同样遭受疫情冲击。法国轮胎制造商米其林公司设在西班牙、意大利和法国的工厂已关闭至少一周。

法国一家汽车产业协会17日说，已经请求政府，在所公布的措施基础上，加大对汽车制造业的扶持力度，比如出台政策鼓励民众购买电动汽车、大力投资安装充电桩等基础设施。（顾梓峄）（新华社专特稿）

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