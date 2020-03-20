受新冠肺炎疫情影响，宝马汽车公司和大众汽车集团等汽车制造商纷纷调整生产计划，关闭多座位于欧洲的工厂。

德国汽车制造商宝马公司18日说，由于疫情影响主要汽车市场的需求，扰乱供应链，同时危及工人的健康，宝马在欧洲的工厂将停产四周。

宝马公司首席执行官奥利弗·齐普泽说，宝马位于欧洲的工厂和在一座在南非的工厂从18日起关闭，停产计划暂行至4月19日。

宝马公司2019年生产大约256万辆汽车，盈利71亿欧元，拟停产工厂的产量占总产量的一半。公司财务总监尼古拉斯·彼得预测，今年的利润将“大大少于”去年。

在欧洲，梅赛德斯—奔驰汽车的母公司戴姆勒公司、大众汽车集团和标致雪铁龙集团等车企早些时候同样宣布暂时关闭多座工厂。

作为欧洲最大汽车制造商，德国大众集团17日宣布，将关闭位于欧洲的大部分工厂，停产至少两周。

大众集团首席执行官赫伯特·迪斯当天说：“鉴于目前销售形势严重恶化，以及我们工厂零部件供应的不确定性加剧，集团旗下工厂的生产将在近期暂停。”

大众集团劳资委员会认定，由于工人之间无法保持安全距离，为了防止疫情扩散，建议从20日开始暂停生产。迪斯说，位于西班牙、葡萄牙、斯洛伐克和意大利等国的多座工厂本周末前将停产。

大众集团拥有奥迪、宾利、布加迪、兰博基尼、保时捷、斯柯达等多个汽车品牌，在全球设有124个生产基地，其中72个位于欧洲。这一集团说，位于墨西哥、巴西和美国的工厂正常生产，但后续将取决于疫情发展情况。

大众集团去年销售汽车1096万辆，先前预测今年销售额将增长4%。不过，大众首席财务官弗兰克·威特17日说，由于疫情的严重程度和持续时间存在不确定性，无法对今年的业绩作出可靠预测。

另外，为了保护工人免遭新冠病毒感染，美国汽车工人联合工会15日敦促通用汽车公司、菲亚特克莱斯勒汽车公司和福特汽车公司停产两周，遭遇反对。工会随后给予资方两天时间，制定保护工人的计划。工会17日发布声明，说资方同意采取新措施，进一步遵守美国疾病控制和预防中心有关保持工作场所社交距离的建议。

声明说，三家企业同意依据各自情况出台规定。总体而言，措施包括延长工作时间间隔，以便留出时间深度清洁厂房和设备等，具体细节仍在制定。

通用公司说，借助先前实施的预防措施和正在改进的措施，可以安全运营工厂。菲亚特克莱斯勒公司说，正持续关注疫情发展，依据需要作出改进。福特公司表示，正在与工会密切合作，稍后公布措施细节。

通用、菲亚特克莱斯勒和福特在美国共有数十座工厂，大部分位于中西部工业地区，总计雇佣大约15万工人。（安晓萌）（新华社专特稿）

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