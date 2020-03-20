巴西新冠肺炎累计确诊病例达621例 政府关闭部分陆路边境

截至当地时间3月19日17时，巴西新冠肺炎病例确诊数达到621例，累计死亡7例。

确诊人数最多的两个州是圣保罗州和里约热内卢州，分别确诊286例和65例，目前只在这两个州出现了死亡病例，死亡的患者均是60岁以上的老年人。在巴西出现疫情的20个州和联邦区内，已有6个州出现了持续性社区传播。

为了防止疫情进一步扩散，自当天起15日内，巴西政府将关闭与阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、圭亚那、法属圭亚那、巴拉圭、秘鲁和苏里南的陆路边境，封锁范围只限于陆上客运，货物流通和飞机航班往来不受限，巴西籍人员巴西永久居民等在内的特定人群仍可以正常入境。巴西先前已经关闭了与委内瑞拉的部分边境，目前还在与乌拉圭商讨两国关闭边境的事宜。

此前巴西只有里约热内卢州、圣保罗州和帕拉州的三个实验室可以检测新冠病毒，目前全国26个州和联邦区的公共卫生实验室均具备检测能力。全国每三日可生产3500到4000个检测试剂盒并分发给各州的实验室，以加大新冠病毒检测力度。

为避免因停工停课引发的大规模裁员，保障巴西的就业率不大幅下滑，巴西政府还向国会建议，疫情期间可按员工减少的工作时间等比例扣除相应收入所得。

巴西第二大航空公司高尔（GOL）还宣布，将从3月23日至6月30日停飞所有国际航班。巴西航空协会（Abear）预计，由于受疫情影响，巴西国内航班的需求将减少30％，国际航班的需求将减少50％，航空燃料的价格随美元升值变得更加昂贵，航空公司运营成本大幅提高，巴西航空公司面临形势十分严峻。

今年以来，巴西货币雷亚尔兑美元已贬值26％。(总台记者 徐丹娜)

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