巴西总统抗疫不力，数百万巴西民众“敲锅”抗议

【环球时报驻巴西特约记者 秦芮 环球时报特约记者 马潇】当地时间18日，巴西政府首次召开新闻发布会，宣布应对新冠肺炎疫情的紧急措施，总统博索纳罗一改之前称新冠病毒是“大惊小怪”和“不切实际”的论调，承认疫情严重性，并呼吁巴西民众保持冷静，不要恐慌。因不满博索纳罗政府在应对新冠肺炎疫情方面的不作为，数百万巴西民众18日晚发起“敲锅”运动，齐聚自家厨房或阳台，敲响锅碗瓢盆，要求博索纳罗下台。英国广播公司(BBC)19日称，这是博索纳罗上台以来最大规模的抗议活动。

“博索纳罗做了戴口罩的错误示范”

据巴西新闻网站“G1”18日报道，博索纳罗及多位政府官员均戴着口罩出席了加强针对新冠病毒应对措施的新闻发布会。博索纳罗要求议会宣布巴西进入公共灾难状态，称此举是为了保护巴西民众的健康及保障就业，使政府可以合法地增加公共支出以应对疫情。然而，巴西流行病学专家索兰兹称，博索纳罗在会议现场就“如何佩戴口罩”方面做了错误示范。“G1”称，在发布会现场，博索纳罗试图调整口罩位置时露出口鼻，还反复摘戴口罩，讲话时摘下口罩挂在一边的耳朵上，甚至将口罩盖在了眼部(如图)……索兰兹称，口罩应该完全覆盖口鼻，并且不能反复摘戴，一次性口罩摘下时应立即丢弃并洗手。巴西传染病学家迪亚斯表示，像博索纳罗那样戴口罩是不能起到保护作用的。

巴西经济部长保罗·盖德斯表示，一旦国会宣布巴西进入公共灾难状态，经济部将支出150亿雷亚尔(约合109亿元人民币)用于帮助受疫情影响的社会弱势群体，包括没有固定工作的自由职业者和失业人员，每月发放200雷亚尔(约合人民币280元)紧急救助金保障他们的生活，预计将有1500万至2000万民众受益。

在疫情最严重的圣保罗州，州长若昂·多利亚下令从下周一(23日)起直到4月30日，关闭所有大型商场和健身房。大圣保罗地区七个城市的市政公共交通从18日起停止服务。圣保罗市的实体店(除药店、食品店、超市等外)也从20日起暂停营业。

多地发起“敲锅”运动

截至18日，巴西各地卫生部门共通报确诊病例529例，疑似病例超过1.1万例，死亡4例。多地宣布进入紧急状态，圣保罗、里约等城市几乎不见人影。同日，巴西股市一周多以来第六次熔断，跌幅超过10%。尽管巴西多地已陆续宣布严控措施防止新冠肺炎疫情蔓延，但市场仍担忧政府的防疫举措和央行的救市举措不足以阻止经济衰退。此前，博索纳罗多次表示巴西疫情不严重，只是媒体反应过度。面对多地停工停课的措施，博索纳罗回应称这些措施破坏经济，“歇斯底里地认为末日来临，这是不对的”。

巴西《环球报》称，由于不满博索纳罗的防疫态度，18日晚8时左右，巴西多地发起“敲锅”运动。反对博索纳罗的民众在自家厨房或阳台敲响做饭用的锅，并高喊“博索纳罗出去”的口号。对此，博索纳罗称，支持者晚9时同样会用“敲锅”回应。《环球报》表示，确有博索纳罗的支持者在晚9时刚过就开始敲锅，但人数少得多。

博索纳罗或第三次接受病毒检测

巴西国会参议长阿尔科伦布雷以及总统府机构安全办公室部长级主任埃莱诺、矿产和能源部长阿尔布开克18日确诊感染新冠病毒，目前三人均已居家隔离。《环球报》称，埃莱诺和阿尔布开克近期均随同博索纳罗出访美国。至此，博索纳罗访美代表团22人中，已有17人确诊。其中，阿尔科伦布雷和埃莱诺第一次检测均为阴性，第二次检测才出现阳性反应。目前，博索纳罗已经做过两次病毒检测，均为阴性。

但巴西新闻网站“G1”称，在两次检测间隔期间，博索纳罗并没有遵照卫生部门的建议做自我隔离，而是与民众近距离接触。在巴西利亚15日举行的支持政府、反对司法和立法机关的示威活动上，博索纳罗与支持自己的群众握手寒暄，甚至玩起自拍，引发各界争议。巴西有议员已经将博索纳罗的行为向世卫组织提出告诉。由于近期与确诊患者有过密切接触，博索纳罗表示有可能再接受一次新冠病毒检测以确保自己没有感染。

(责编：于洋、刘洁妍)