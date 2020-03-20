必须抵御污名化之毒（钟声）

美国一些政客无视国际机构指导原则，散布污名化之毒，人为制造恐慌，是典型的阴暗心理作祟

新冠肺炎疫情在全球多点暴发、扩散、蔓延之际，携手抗击疫情是当务之急。然而，美国一些政客的心思放不正，刻意把新冠病毒和中国相联系，蛮横地以“武汉肺炎”“中国病毒”称呼当前疫情，大搞污名化。这种极不道德、极不负责的言行，不仅无助于本国疫情的防控，反而严重阻碍世界团结合作抗击疫情。中方对此强烈愤慨，坚决反对，敦促美方立即纠正错误，并停止对中国的无端指责。

病毒是人类共同的挑战。将病毒与特定国家相联系，有悖国际机构指导原则。世界卫生组织多次表示，新冠病毒源头尚不确定，此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。世卫组织将新冠病毒命名为“COVID—19”，就是为了不将该名称同任何地区和国家相联系。过去，一些传染性疾病的名称曾导致污名化和其他不良后果。2012年在中东一些地方出现的中东呼吸综合征，由于疾病名称中含有“中东”这个地理名称，曾引发广泛争议。正是基于以往经验教训，世卫组织等机构2015年提出对新发现传染性疾病命名的指导原则，提倡使用中性、一般的术语来命名。美国一些政客无视国际机构指导原则，散布污名化之毒，人为制造恐慌，是典型的阴暗心理作祟。

病毒源头是科学问题，需要听取科学、专业的意见。目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安向媒体指出，“关于任何疾病的来源，任何地方都有可能。冠状病毒在全世界都存在。重要的是我们不要去责怪其地理来源，而是关注如何应对及遏制病毒。”美国乔治敦大学传染病专家丹尼尔·卢西提出，考虑到病毒潜伏期等因素，首个新冠病毒感染者可能在2019年11月或更早时候就已经出现了。在病毒来源未明的情况下，美国一些政客迫不及待地指责、诬蔑他国，不容探讨真相，到底居心何在？

全球公共卫生领域面临严峻挑战，人类必须以科学战胜愚昧，以合作抵制偏见。“当前需要的是审慎而非恐慌，科学而非污名化，真相而非恐惧。”联合国秘书长古特雷斯近日再度向各国发出呼吁。但是，美国一些政客的头脑早就同智慧和良知绝缘了，他们不在乎事实，只是单调重复着自己早就固化的荒唐意念。即便美国疾病控制与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德承认，一些似乎死于流感的美国人在死后的诊断中，被检测出新型冠状病毒呈阳性，并直言“将新冠病毒称为‘中国病毒’是错误的”，那些美国政客依然偏执地捂真相，疯狂地泼脏水。

疫情大流行，考验各国治理能力，也晒出各国参与国际合作的表现。美国自身在政治、医疗等多方面存在的痼疾已经暴露出来，亟须正视问题、补足短板，尽全力保一方健康平安。美国公众的确有些失望，就像美国战略与国际研究中心高级副总裁兼全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森不久前对美国政府提出的质问：“中国实施的严厉隔离措施为我们赢得了时间，我们是否利用这段时间做了有益的准备？”中国政府一直在与美方分享信息，中国专家在与美国专家分享诊疗方案，中国企业也在尽力帮助美国抗击疫情。在这些无可否认的事实面前，美国一些政客竟还一再刻意攻击抹黑中国，以图转移美国民众的不满情绪。他们这是以怨报德，破坏抗击疫情的国际合作，对人民生命健康毫不负责。

病毒还在肆虐，奉劝美国一些政客省一省怨天尤人、攻击抹黑的力气，聚精会神做好本国的事情，为维护全球公共卫生安全发挥一些建设性作用。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 03 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)