美国单日新增近4000例新冠肺炎确诊病例 总数达13350例

人民网华盛顿3月19日电（记者张梦旭）据美国约翰·霍普金斯大学发布的新冠肺炎确诊病例实时查询系统，截至美国东部时间3月19日晚6点，全美共报告新冠肺炎确诊病例13350例，死亡188例，治愈106例。在19日不到18小时时间里，全美新增确诊病例3899例。白宫新冠病毒反应协调员黛博拉·伯克斯博士19日说，“新病例数的急剧增加”是“基于我们增加了测试能力”。她说，在接下来的两三天内，病例数将继续增加。

纽约州是全美疫情最重的州，有确诊病例5298例。纽约市确诊病例为3615例，比一天前增加2276例，增幅接近170%。纽约州长库莫19日表示，在尽力减缓病毒传播速度、拉平疫情曲线的同时，他不会下令纽约封城。

由于病例急剧增加，美国多所医疗机构面临着缺乏防护设备和呼吸机的严峻局面。佐治亚州菲比·帕特尼医疗集团现存N95口罩只够用三天。该医院总裁斯坦纳说，为了让口罩用的更久，医院有专人负责将一层薄膜覆盖在N95口罩上，因为他们实在不知道下一批口罩何时到。还有专家建议医生在口罩缺乏的情况下，使用围巾来防护。

美国联邦政府的一项研究显示，虽然新型冠状病毒对老年人的致病和致死率最高，但年轻人的住院比例同样较高。疾控中心分析了508名住院患者的年龄，其中20%在20岁至44岁之间，18%在45岁至54岁，年龄在65岁至84岁之间的住院患者比例最高，达到26%。在已知的住进重症监护室的121名患者中，年龄在45岁至64岁之间的人占36%，年龄在20岁至44岁之间的占12%。19岁以下的没有入住重症监护室的报告。

美国国务院3月19日把全球健康警告级别提升至第4级，敦促美国民众不要出国旅行。美国国务院表示，许多国家因为新冠疫情，正在实施旅行限制和强制隔离，关闭边境等措施。航空公司取消了许多国际航班，一些邮轮运营商也暂停运营或取消了行程。国务院还说，“如果你选择出国旅行，你的旅行计划可能会被严重打乱，你可能会被迫无限期地滞留在境外。”

美国陆军参谋长詹姆斯·麦康维尔将军说，两支现役陆军机动医院部队已经接到“准备部署命令”，分别是华盛顿州路易斯-麦科德联合基地的第47战斗支援医院和位于肯塔基州坎贝尔堡的第586野战医院。这两只部队将被送往尚未确定的地区，救治非传染性病人，让社会医疗资源集中救治新冠肺炎病人。

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