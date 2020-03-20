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乌克兰新增确诊病例10例 政府派广播车劝阻民众外出

2020年03月20日08:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅3月19日电（记者谭武军）乌克兰卫生部19日晚宣布，乌新增10例新冠肺炎感染病例，其中基辅市1例，日托米尔州1例，第聂伯罗彼得罗夫斯克州2例, 伊万诺-弗兰科夫斯克州1例,切尔诺夫策州5例，死亡1例。截止3月19日，乌境内累计确诊26例，累计死亡3例。

乌卫生部表示，19日新增死亡病例为伊万诺-弗兰科夫斯克市56岁女性。该患者出现症状后，长时间自行居家治疗，直到病情严重才住院治疗，一天之后即不治身亡。其在死后被确诊感染新冠病毒。

日托米尔州新增确诊病例为49岁男性，其3月中旬与家人和朋友赴奥地利滑雪，经德国返乌后，主动居家隔离。

据基辅市市长克里奇科透露，当天基辅新增确诊病例为50岁男性。该男子日前从瑞士返回后，在基辅一家私人诊所进行了新冠病毒检测，结果呈阳性。但该诊所并未向乌卫生部和公共健康中心进行汇报，直到德国某实验室向乌方进行通报，乌卫生部知晓此事。

切尔诺夫策州是乌克兰最早出现确诊病例的地区，也是乌疫情最严重的地区。19日新增病例数量占全国的一半，目前该州确诊病例已达15例。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州首次出现的2个确诊病例，均有境外旅行史。

乌克兰内务部表示，3月20日起，乌国家紧急情况局将在全国范围内，组织车辆向民众广播宣传，除非绝对必要不要外出，外出须佩戴口罩，人与人之间保持2米以上安全距离，以及照顾好老人等。

(责编：崔越、刘洁妍)
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