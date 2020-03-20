中国中医专家张伯礼等与美国专家分享新冠肺炎防治中医药经验

新华社武汉3月19日电（记者乐文婉、徐泽宇）18日晚，中央指导组专家、中国工程院院士张伯礼一行通过视频连线与美国针灸与东方医学协会专家们就中医药治疗新冠肺炎展开了交流。

“注射剂在美国受限，有没有血必净注射液的替代品”“颗粒剂与汤剂哪个效果更好”“针灸与艾灸效果如何”，在一个多小时的交流中，双方讨论了中药药方、针灸、艾灸对新冠肺炎的防治效果等问题。

据张伯礼介绍，本次新冠肺炎疫情防治中，中医药的参与度与广度前所未有。“截至目前，在全国确诊的病例中，中医药参与治疗的病例达到了92.58%，其中湖北省和武汉市的参与比例分别为91.86%和89.4%。”

张伯礼说，中国抗击疫情取得了显著进步，关键在于三个经验：一是早发现、早隔离、早诊断、早治疗，隔离点人群普遍服用中药汤剂，有效地控制了疫情的蔓延；二是通过方舱医院，实现应收尽收、应治尽治，切断病毒的传播途径，有效地调节了医疗资源，为抢救重症患者提供了保障；三是采用中西医结合治疗，90%以上患者都使用了中药，缓解了症状，截断了病情的恶化。

“我们没有找到特效药，但是我们有有效方案，解决了很大的问题。”张伯礼说，我国推出的“三药三方”(金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液、清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方)在新冠肺炎的治疗中起到了非常好的作用。

视频连线时，美国数位专家表示，美国疫情并未得到控制。美国科罗拉多州针灸与东方医学协会主席伊丽莎白·斯佩特纳格尔博士说，美国缺乏新冠肺炎检测能力，导致很多患者不得不居家隔离，直到病情非常严重才能进行检测。

“我来自非常干燥的高海拔地区，镇上已出现发热患者，我想知道用于治疗湿毒的新冠肺炎中草药方是否适用于我们干燥地区的人群呢？”斯佩特纳格尔问。

张伯礼回复说，在不同地域与气候条件下，新冠肺炎患者可以表现出不同病状。

“从中医角度看，武汉发病时，冬季反常近一个月阴雨连绵，湿气很重，所以表现出‘湿邪’特征较明显，我们称之为‘湿毒疫’。但中国地域大，在比较干燥的甘肃和青海，病人表现出的‘燥邪’比较突出。目前青海没有死亡案例，重症患者也比较少。所以我们推测，在干燥的地方，以湿毒为主要特征的新冠肺炎病情可能相对比较轻。”张伯礼说。

目前，美国50州已全部出现疫情。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间18日13时（北京时间19日1时），美国累计新冠肺炎确诊病例7324例，死亡115例。

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