中国新冠肺炎疫情防控经验国际分享交流会召开

新华社北京3月19日电（记者王卓伦）中国新冠肺炎疫情防控经验国际分享交流会北京时间19日晚以网络直播形式面向全球播出，奋战在抗疫一线的中国医疗专家与外国同行通过视频连线的方式展开深入探讨。

当前新冠肺炎疫情在中国已得到有效控制，而在境外多国多点暴发、迅速蔓延。会议旨在向国际社会介绍中方在应对疫情过程中积累的丰富经验，加强专业知识探讨，争取早日战胜疫情。

国家卫健委高级别专家组成员李兰娟、北京大学第三医院院长乔杰、复旦大学附属中山医院副院长朱畴文、国家卫健委高级别专家组组长钟南山先后发言。专家们详细介绍了中方在疫情防控、病例救治期间的最新发现和具体措施，包括新冠肺炎与非典的病理表现区别、新冠病毒核酸检测排查情况、新冠肺炎在不同阶段的临床表现、轻症与重症患者区分救治手段、援助医疗队管理经验等。钟南山表示，当前新冠病毒在多国蔓延，必须高度重视，必要的强制措施是为了避免后患，早发现、早报告、早隔离、早治疗是控制疫情的关键。

专家们回答了来自外国专家、在线网友等提出的十余个问题。美国约翰·霍布金斯大学医学院教授赫尔曼表示，此次视频会议召开及时，中方专家不遗余力介绍经验，分享的内容丰富详实，对新冠肺炎临床诊断治疗、疫情整体防控有着非常好的借鉴意义。

会议历时近两小半小时，以中英双语的形式在微信平台以及海外社交网站脸书、视频网站优兔播出，并展示大量英文幻灯片以方便国际受众理解。

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