专家：中医介入新冠治疗对传染前期和减轻症状有非常重要作用

人民网布鲁塞尔3月20日电（记者郑彬）为向欧洲民众更好地介绍如何有效利用中西医结合的方式应对当前快速蔓延的新冠病毒肺炎疫情，当地时间3月19日，应中国中西医结合学会脑心同治专业委员会等机构的邀请，欧洲东北同乡会暨商会联合英国东北同乡会、中瑞生命科学协会、捷克捷中文化体育协会、欧洲中国医药科学促进会等多家旅欧侨团和组织，共同举办了“中医药抗疫经验分享”视频会议。

中国中西医结合学会脑心同治专业委员会主任委员赵步长教授在致辞中表示，在党中央的正确指挥和部署下，在全国人民的支持和配合下，中国依靠中西医结合的科学防疫方式，取得了积极的进展，目前疫情的传播已基本得到了控制。在此次抗疫过程中，中医药发挥了重要的作用。中国国内的抗疫工作得到了世界卫生组织的认可，并正在向全世界介绍相关经验。

此次会议特别邀请了首批进入武汉的国家中医医疗队广安门医院领队、中国中西医结合学会秘书长吕文良教授作为主讲人，向与会者介绍中国新冠肺炎疫情最新情况、中国政府采取的防控举措以及中西医在临床治疗新冠肺炎疫情的实际效果等相关情况。吕教授表示，实践证明，中医介入新冠疫情的治疗对传染前期和减轻症状有非常重要的作用。中药可有效降低死亡率，缓解病情的发展，减轻病毒对人体器官组织造成的上海，并有利于受到损害的脏器组织恢复。

随后，与会的各界人士纷纷就重要对新冠肺炎疫情的救治效果和一些特效的中成药对病毒的控制作用等进行了广泛的讨论：欧洲东北同乡会暨商会常务理事、芬兰埃博学术大学制药系副教授张宏博在发言中表示，在应对新冠疫情方面，西药的治疗方式针对性比较强，但局限性也比较大。在此次新型冠状病毒的治疗过程中主要是针对症状进行治疗，并没有针对病毒本身进行治疗，患者的康复完全是依靠自身免疫系统来对抗病毒。张宏博教授还指出，最近《柳叶刀》报道，有些西药，例如NSAID类常用的消炎止痛退烧药物，会加重新冠肺炎的症状。在这种情况下，中药就显得尤为重要了。

据悉，近期欧洲东北同乡会已通过电子邮件的方式向欧盟1万多名官员介绍了中国抗击新冠肺炎疫情的经验，并收到了积极的反馈。很多欧方官员都表示，中国在抗击疫情方面走在了前面，欧洲确实需要借鉴中国的经验。欧洲议会欧中友好小组主席扎哈迪尔特别指出：欧洲已成为全球疫情的中心，中国在开展迅速准确监测、为医护人员提供充分防护等方面的经验为欧洲抗击疫情提供了有效帮助。

欧洲东北同乡会暨商会会长盖琳表示，吕文良教授的讲座务实性强，对欧盟的决策者具有十分重要的借鉴意义。当前，中欧各界应加强携手共同抗疫，让更多的欧洲人了解中医在抗击疫情方面的作用，使更多人得到帮助，这符合习近平主席提出的共同构建人类命运共同体的倡议。最后，盖琳会长还建议将此次讲座内容制作成英文书面材料，向更多的欧盟官员和决策者介绍中国经验。

此次视频会议共进行了2个多小时，据统计全球有超过5万人在线参与。通过此次会议，广大与会者就未来进一步推动中西医合作、在海外讲好中医故事、让世界更好地了解中医等问题达成了诸多共识。

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