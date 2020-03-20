国际劳工组织呼吁国际社会协同应对全球就业危机

人民网北京3月20日电（记者范敬宜）总部位于瑞士日内瓦的国际劳工组织在当地时间18日发表简报称，新冠病毒肺炎导致的经济和劳动力市场危机，可能会导致全球约2500万人失业。但如果国际社会采取协同应对政策，那么本次危机对全球就业的影响将显著降低。

“这不再仅仅是全球健康危机，而是将对人们生活产生巨大影响的劳动力市场和经济危机，”国际劳工组织总干事盖·莱德表示。“2008年，全世界结成统一战线共同应对全球经济危机带来的影响，避免了最坏的后果。我们现在需要重拾那样的领导力和决心。”

简报《2019冠状病毒病和劳动世界：影响与应对》表示，病毒暴发导致了一系列经济后果，如就业减少，劳动者收入大幅下降等。研究预测，到2020年底，劳动者收入将减少8600亿至3.4万亿美元。这将进一步减少商品和服务消费，进而影响经济和企业前景预期。

工作中的贫困人口预计也将显著增加，因为“经济活动下降导致的收入紧张将使接近或低于贫困线的工人遭受更严峻的打击”。国际劳工组织预测，全球将新增880万至3500万工作中的贫困人口。

特定群体将格外受到这场就业危机的严重影响，这可能加剧不平等。这些群体包括受保护程度较低和从事低薪工作的群体，尤其是青年和老年劳动者，女性和移民劳动者。

国际劳工组织呼吁在扩大社会保护、稳定就业和财政和税收减免三大政策支柱上采取紧急、大规模、协调一致的措施，即保护工作场所的劳动者，刺激经济和就业，保障工作和收入。简报还建议出台财政和货币政策措施，以及为特定经济部门提供借贷和经济支持。

国际劳工组织总干事盖·莱德表示，在当前这样的危机关头，进行社会对话、执行国际劳工标准可以帮助减轻损失，恢复公众信心。“在这个困难时刻，需要采取一切措施以最大程度地减少对人的伤害。”

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