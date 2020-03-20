新冠肺炎确诊病例升至150例  南非出台防控细则

人民网约翰内斯堡3月19日电（王磊）3月19日，南非境内新冠肺炎确诊病例达150例。3月15日，南非总统拉马福萨宣布南非进入国家灾难状态。3月17日，南非合作治理和传统事务部长恩科萨扎纳·德拉米尼·祖马依据《灾难管理法案》（2002）签署了相关规章制度，旨在进一步限制疫情扩散，最小化疫情影响。任何人违反该规章将被罚款或逮捕。

根据该规章制度，任何疑似病例、确诊病例都不得拒绝接受医疗检查、预防、治疗或隔离。工作日晚6点至早9点、周末及公共假期下午1点至早9点，严禁所有涉及含酒精饮料的售卖、分发、运输。

30天内禁止访问教改中心、拘留所等机构，3月18日至4月15日所有幼教所关闭，这些都将视疫情延长期限。任何散步虚假消息的行为都将被追责，不得组织超过100人的聚会。

豪登省省长大卫·马克胡拉（David Makhura）也于3月18日宣布省政府将为应对新冠肺炎疫情采取一系列措施，包括组建新冠肺炎行政会议指导委员会。

目前，豪登省新冠肺炎确诊病例居南非首位，省内人口最多，密度最大，同时拥有连接非洲大陆以及世界其他地区的交通枢纽、两座国际机场。马克胡拉表示必须做好应对疫情的充足准备。

马克胡拉说，在拉马福萨总统宣布南非进入国家灾难状态后，省政府已与所有相关部门和机构联系，特别是运输部门。豪登省还将设立一个作战室进行疫情监测，并增加公立医院的床位。

“我们将在省内五个地区扩大检疫安全场所。同时根据临床医生建议，制定并推广所有医护人员必须遵守的安全准则。” 马克胡拉说。

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