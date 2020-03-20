联合国呼吁关注布隆迪难民状况

联合国难民署日前发起2.9亿美元的募捐活动，呼吁关注和援助布隆迪难民。联合国难民署东非和非洲之角区域局局长萨拉米表示，布隆迪总体安全形势有所改善，但局势仍然复杂，难民目前的生存状况急需国际社会关注。

2015年，布隆迪因政治危机引发国内冲突，导致数百人死亡，约50万人被迫逃离家园。目前，布隆迪邻国坦桑尼亚、卢旺达、乌干达和刚果（金）仍有约30万布隆迪难民。当前布隆迪国内局势总体平稳，2020年选举筹备工作稳步推进，难民返乡取得积极进展。由于布隆迪国内经济衰退、粮食不安全及疾病流行等因素，难民问题的解决依然面临困难。

联合国难民署制定了《2019—2020年布隆迪区域难民应对计划》，但执行情况不佳，2019年的所需资金中有72%没有到位，导致其成为世界上受资助最少的难民署方案之一。目前，76%的布隆迪难民家庭生活在半永久性住所中，难民聚集区的卫生设施不足，难以获得清洁的饮用水，食物及生活用品的供应存在短缺。联合国难民署期望能将难民纳入到难民收容国的国家体系中，为难民提供住房、卫生、教育等方面的综合服务以及谋生机会。

据估计，2020年将有5万名难民返回布隆迪。联合国难民署和难民收容国正在积极协助有意愿回国的难民返乡。2017年9月以来，难民署已经协助约8万难民从收容布隆迪难民最多的坦桑尼亚返乡。联合国呼吁，各国政府应确保遣返工作是基于自愿和知情情况下决定的，并以安全和有尊严的方式进行。

在近日联合国人权理事会就布隆迪等国人权状况进行的对话会中，中国外交部人权事务特别代表刘华表示，近年来，布隆迪政府为维护国家稳定、促进国内和解作出积极努力，国内安全局势不断向好发展，中方对此表示赞赏。中方欢迎布隆迪政府在促进经济社会发展和人权保障领域所采取的系列举措，认为国际社会应尊重布隆迪政府和人民主导权，尽早恢复并加大对布隆迪经济合作和发展援助，为推进布隆迪政治进程特别是筹备2020年5月大选发挥建设性作用。

（本报约翰内斯堡3月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)