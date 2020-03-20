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日本期望东京奥运会如期举行

本报驻日本记者 刘军国

2020年03月20日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　国际奥委会主席巴赫3月18日与运动员代表召开电话会，巴赫在会上再次强调当前对东京奥运会做最终决定还为时尚早。国际奥委会17日发布公报，再次确认了如期举办2020年东京奥运会。公报表示，距离开幕还有4个多月之际，不宜在东京奥运会举办日期问题上草率决定。

　　近日，受新冠肺炎疫情的影响，东京奥运会能否如期举办成为国际舆论焦点。日本首相安倍晋三数次表示，东京奥运会将如期举行。3月16日，安倍晋三在参议院预算委员会上强调：“希望举办一届展示日本和全球战胜新冠肺炎疫情的奥运会。”分析认为，如果东京奥运会停办，对日本经济、社会等多方面将造成巨大影响，日本政府正努力避免出现最坏情况。

　　当下，东京奥组委正按部就班地推进奥运会各项筹备工作。本届奥运会新建的8座永久性体育场馆已全部竣工。2020年东京奥运会总共将使用43座竞赛场馆，除8座新建永久性场馆外，还将使用25座已有体育场馆及10座新建临时性场馆。作为东京奥运会的重要配套设施，东京羽田机场也将于本月29日起全面升级。

　　东京奥运会圣火19日抵达位于雅典的帕纳辛奈科体育场，交接给东京奥组委。东京奥组委20日原计划举办的大规模欢迎仪式将改为闭门举行，只有少数知名人士和媒体参加。按计划，奥运圣火传递将于26日从福岛县开始，于121天内在47个都道府县巡回，直至东京奥运会开幕当天。

　　目前，国际上对东京奥运会是否如期举行的意见不一致。法国奥委会担心，若新冠肺炎疫情6月以后仍继续蔓延，东京奥运会恐怕难以按计划在7月24日开幕。欧洲一些国家担心运动员无法正常开展训练。澳大利亚奥委会19日表示，将继续为参加2020年东京奥运会进行规划和准备，并把运动员和官员的健康与安全放在首位。

　　日本共同社注意到，国际奥委会与东京都等签署的举办城市合同明确东京奥运会于2020年内举办。国际奥委会发言人表示，当前是一个特殊情况，需要特殊解决方案。国际奥委会将致力于寻找对运动员负面影响最小的解决方案，保护比赛的完整性和运动员的健康。

　　（本报东京3月19日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月20日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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