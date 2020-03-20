真朋友，双手紧握（大使随笔）

中国发生新冠肺炎疫情以来，尼日利亚政府和人民感同身受，通过各种方式坚定支持中国抗疫努力，表达对中国战胜疫情的信心。作为非洲第一大经济体，尼日利亚人口逾2亿，由于公共卫生系统发展滞后，被世卫组织列为新冠病毒传播高风险国家之一。尼日利亚各界认为中国的疫情防控举措有力有效，值得借鉴。

布哈里总统第一时间向中方致慰问信并发表声明，称赞中国为遏制新冠肺炎疫情蔓延所作努力，以及就此同国际机构和其他国家密切沟通协作，成效显著，堪称典范。他表示，面对疫情，尼日利亚政府和人民同中国政府和人民坚定地站在一起，相信中国打赢疫情防控阻击战只是时间问题。奥尼亚马外长高度赞赏中方在抗击疫情中表现出的坚韧顽强精神以及与各国积极合作的坚定决心。外交国务部长达达明确表示，不会考虑从中国撤侨，因为尼日利亚政府对中国政府完全有信心，百分之百信任中国。

尼日利亚国会参众两院、各政党政要和社会各界纷纷来信来电或公开表态，高度评价并坚定支持中国抗击疫情努力。众议长巴贾比亚米拉专门请我到国会，当面转交慰问信，称赞中国在困难面前表现出的巨大勇气、顽强意志、牺牲奉献和创新能力，认为这些充分彰显中国精神。尼日利亚驻华大使吉达向我表示：“伟大的中国将迅速战胜这场疫情，对此我没有丝毫怀疑。我们在北京同中国一起面对疫情、赢得胜利。”尼日利亚主流媒体《领导者报》发表社论，表示坚定支持中国抗击疫情，呼吁向中国学习。

尼日利亚在华留学生同样正能量十足。身在武汉的艾曼努尔说，中国政府和学校方面采取的措施迅速到位，所有留学生都很安心，赴华留学是他一生无悔的决定。南京理工大学留学生欧莱德主动请缨参加社区检疫工作。聊城大学留学生乌斯曼创作双语歌曲为中国加油鼓劲。这些友好乐观的尼日利亚年轻人的言行经媒体报道，在尼日利亚国内产生热烈反响。

2月28日，撒哈拉以南非洲首例新冠肺炎病例在拉各斯确诊。尼日利亚卫生部长埃哈尼尔当天紧急召开新闻发布会，强调尼方同中方保持着密切沟通，将采用中方提供的诊疗方案，民众无需惊慌。尼日利亚疾控中心主任伊科维祖公开表示，他作为中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组成员刚从中国回来，实地学到许多宝贵经验，包括联防联控、全民行动、各尽其责等，这些经验将用于指导尼日利亚应对疫情，尼日利亚有信心阻止疫情扩散。

根据尼日利亚文化传统，用双手握住对方的手，表示同甘共苦。对真朋友就要用双手紧握。前些天，一位朋友专程来使馆送慰问信。临走前，对方坚持要再留下一个信封，里面装着她个人为中国抗击疫情捐助的现金。这次抗疫，她，还有许许多多的尼日利亚朋友，让我学到了这样一句尼日利亚名谚：“真朋友，用双手紧握。”

（作者为中国驻尼日利亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)