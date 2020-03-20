借鉴中国经验，携手抗击疫情（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发。中国秉持人类命运共同体理念，在全力打赢国内疫情防控阻击战的同时，积极推动疫情防控国际合作，向有需要的国家提供力所能及的帮助，为全球公共卫生事业作出了重大贡献，获得各方高度认同和赞赏。各国人士表示，疫情是国际社会面临的共同挑战，愿与中方深化交流与合作，借鉴中国经验，共同战胜疫情。

“感谢中方为疫情防控提供支持和帮助”

3月18日，中国外交部与国家卫生健康委员会共同举办中非新冠肺炎疫情卫生专家视频会议，同非洲疾控中心和20多个非洲国家政府官员及卫生专家分享抗疫信息，交流防控经验。非洲疾控中心副主任欧玛说：“此次会议有助于非洲国家更好地学习中国经验，做好非洲疫情防控。”塞内加尔卫生与社会行动部卫生应急行动中心主任阿卜杜拉耶·布索表示：“中国专家介绍了抗击疫情的举措，这将为非洲国家制定相关应对方案提供很大帮助。中国抗击疫情的成功经验值得各国借鉴。”

疫情发生后，中国驻美国大使馆同美国卫生与公众服务部、国立卫生研究院、国家过敏和传染病研究所、约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心等举行会谈，就合作应对疫情深入交流。中方还同美方分享抗击疫情相关经验和资料，将中国有关防控、诊疗、监测等资料的英文版提供给美相关部门和机构，为其抗疫提供参考。

中国驻秘鲁大使馆向秘鲁卫生部、国防部、移民署等介绍中国应对疫情举措，并结合实际情况对秘鲁抗击疫情提出建议。秘方官员表示：“感谢中方为疫情防控提供支持和帮助，希望与中方医疗专家召开视频会议，继续加强经验分享。”

中国驻希腊大使馆向希腊卫生部、国家公共卫生组织等部门提供了中国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》、新冠肺炎临床治疗经验分享新闻发布会视频、旅行防控指南等资料，助力希腊抗击疫情。希腊总理米佐塔基斯表示，希腊政府高度重视中方抗疫的成功经验，希望能够借鉴中方经验，强化防控举措。希中在抗击疫情上相互支持、通力合作，将为两国传统友谊续写新的佳话。

“增强了我们抗击疫情的信心和能力”

近日，中国向菲律宾首批捐赠的2000个新冠病毒核酸检测试剂盒运抵马尼拉。中国驻菲律宾大使馆与菲方分享应对疫情经验，同菲卫生部保持密切沟通，向菲方提供诊疗方案、旅行防控指南等资料，并介绍中医治疗方案，协助菲方采取有效措施防控疫情。菲卫生部助理部长维吉尔表示，中国在做好本国防控工作的同时，积极同国际社会分享经验并提供人力物力支持，受到国际社会普遍赞誉。期待与中方在诊疗方案、药物等领域开展具体合作，继续就抗击疫情加强沟通协调。

中国捐赠的首批新冠病毒核酸检测试剂盒于3月17日夜间运抵柬埔寨首都金边。中国驻柬埔寨大使馆表示，中国捐赠的防护服、医用口罩等物资也将于近日运抵柬埔寨。同时，中方已启动相关工作，将尽快派出医疗专家组帮助柬埔寨抗击疫情。柬卫生部发言人奥万丁说：“患难见真情，衷心感谢中国朋友的帮助，这对我们抗击疫情非常重要。”

经中国驻安哥拉大使馆协调，中国深圳市猛犸公益基金会日前向安方捐赠了新冠病毒核酸检测试剂盒。安卫生部公共卫生国务秘书穆芬达说：“得益于中方帮助，安方现已具备自主检测新冠病毒的能力。中方的帮助弥足珍贵，体现了中国人民对安哥拉人民的友好情谊。”

在中国驻马达加斯加大使馆协调下，马达加斯加中国商会向马卫生部捐赠了民生物资。马卫生部部长艾哈迈德表示：“长期以来，中国援马医疗队积极工作，为马医疗卫生事业发展和人民健康作出宝贵贡献。现在又与马医护人员一道，为疫情防控而努力。中国的帮助增强了我们抗击疫情的信心和能力。”

“加强合作共同打赢疫情防控阻击战”

中国向巴基斯坦多次捐赠新冠病毒核酸检测试剂盒，帮助巴方实现自行检测病例。“中国抗击疫情取得重要进展，并积极向其他国家提供帮助，让各国受益并备受鼓舞。”巴基斯坦《战斗报》报系总经理萨马德·阿里表示：“各国应加强合作共同打赢疫情防控阻击战。”

在中国驻伊拉克大使馆协助下，中国红十字会援助伊拉克志愿医疗专家团队赴巴格达医学城交流工作。双方就新冠病毒病例检测及救治、院感防控、病例筛查等进行深入交流。中国专家还协助伊拉克安装中方提供的核酸检测实验室设备，强化实验室防护措施，完善样本接受流程。伊拉克红新月会会长亚辛·艾哈迈德·阿巴斯表示：“中国在短时间内遏制了疫情扩散势头，宝贵经验值得学习借鉴。中国的帮助将极大提升伊拉克防控疫情能力。”

中国驻老挝大使馆同老相关部门建立联系热线，向老方提供防疫信息和防控建议。老挝《人民报》近日撰文称，老中双方在卫生防疫、新闻信息、领事保护等方面保持密切沟通协作，各环节高效透明、运转良好。“中国国内疫情得到有效遏制，极大提振了包括老挝在内的澜湄国家的信心。”老挝外长沙伦赛表示：“衷心感谢中方为各国提供帮助，希望与中方进一步加强防控经验交流分享，共同提升地区疫情防控能力。”

伊朗外交部部长助理扎比卜向中国驻伊大使馆表示感谢。扎比卜说，中方向我们提供了宝贵的医疗物资援助，伊中两国相互支持，充分体现了两国全面战略伙伴关系的丰富内涵。中国疫情防控成效显著，为国际社会树立了典范。各国应借鉴中国经验，携手抗击疫情。

（本报北京、华盛顿、里约热内卢、约翰内斯堡、罗马、曼谷、开罗、伊斯兰堡3月19日电 记者颜欢、肖新新、张梦旭、吴杰、万宇、韩硕、赵益普、孙广勇、周輖、丁雪真）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)