日本各方准备迎接奥运圣火抵达 再次承诺奥运会将如期举行

新华社东京3月19日电（记者王子江）日本“蓝色冲动”空中飞行表演队19日在东北部的宫城县高空绘制出象征奥运的五环标志，为奥运圣火欢迎仪式进行最后的彩排。

奥运圣火当天在雅典举行交接仪式后，乘坐东京奥组委派出的专机飞回日本，将在20日抵达宫城县的松岛，圣火欢迎仪式将在20日举行。

当天上午11点，也就是20日举行欢迎仪式的时间，12架飞机陆续升空，用白烟绘制出了五环标志。20日，飞行队将以彩色烟雾代替白烟，绘制出黑黄蓝绿红真正的五环颜色。

受新冠肺炎疫情的影响，飞行队空中绘制五环也成为欢迎仪式上仅剩的表演，东京奥组委原来计划的大规模的欢迎仪式将闭门举行，只有少数知名人士和媒体参加。

据透露，奥组委主席森喜朗和奥运大臣桥本圣子原本计划出席欢迎仪式，但有报道说，森喜朗前两天曾与检查出感染了新冠肺炎病毒的日本足协主席田岛幸三有过接触，可能需要隔离，未必会露面。森喜朗和桥本圣子原来都计划随专机前往雅典，参加交接仪式，但专机出发前一天，奥组委突然取消了前往雅典的代表团。

不过森喜朗当天在交接仪式上通过视频发表了讲话，他在讲话中再次强调：“圣火会准时在7月24日的奥运会开幕式上燃起。”

东京都知事小池百合子当天也告诉记者：“作为奥运会主办城市的市长，我们不可能取消奥运会，我们将战胜疫情，举办一届安全的奥运会。”

小池还引用了日本首相安倍晋三前一天的讲话说：“我认为和历届奥运会一样，将有来自全世界的观众和运动员参加东京奥运会，日本政府和东京政府将一起努力，为奥运会提供健康和安全的场地。”

在20日的欢迎仪式后，奥运会圣火将在遭受过2011年地震和海啸袭击的三个县展览。26日，奥组委将在福岛县的J-VILLAGE举行火炬接力闭门开幕式，火炬开始121天的传递。

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