新华社北京3月19日电 （全球热点）确诊近万且股市熔断 美国遇到大麻烦

新华社记者

受新冠肺炎疫情影响，纽约股市三大股指18日早盘大幅低开，午间跌幅扩大并再度触发熔断机制，为纽约股市本月第四次熔断。分析人士认为，疫情暴发以来，尽管美国政府试图从外防输入、内遏蔓延、经济托底三个方面采取措施应对，然而持续肺炎疫情以及接连股市熔断让人不得不对这些措施的有效性产生疑问。

【新闻事实】

为防控新冠肺炎疫情，美国总统特朗普18日宣布，将依据联邦法规，短时间内把试图从墨西哥进入美国的非法移民和寻求庇护人员“请出”美国。同日，他还表示将暂时限制美国与加拿大边境“非必要旅行”。

美国政府自13日起就暂停与欧洲申根区26个成员国之间旅行往来，为期30天。

18日，特朗普动用1950年《国防工业生产法》赋权联邦政府必要时强制要求私营企业生产或提供服务以应对疫情。此外，他还签署大约1000亿美元紧急支出法案，法案内容包括向民众提供免费病毒检测、允许带薪病假。

据《华尔街日报》报道，白宫正在考虑动用总统行政命令，暂时大幅放宽试验药物和疗法的临床试验审批标准，以求更快找到治疗新冠肺炎的方法。按照白宫方面的设想，任何研发的新药物或细胞疗法，只要能够提供证明其安全性的证据，就可以获准开展针对新冠肺炎确诊患者的一期临床试验。

为缓解市场担忧，美国联邦储备委员会15日宣布，将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动量化宽松计划，在未来数月分别购入约5000亿美元美国国债和2000亿美元抵押贷款支持证券。这是美联储继本月3日紧急降息50个基点后再次降息，然而当天美国股市仍大幅下挫。

【深度分析】

美国在疫情暴发之初也保持警觉，但是特朗普政府着重旅行管控，隔离和预防手段在早期运用得非常有限，出台政策并未起到预期效果。

事实上，美国疾病预防和控制中心疫情响应早于许多国家。1月20日，疾控中心便用自行研发试剂盒成功检测出第一例由武汉入境华盛顿州的输入型病例。然而，由于试剂盒出现故障，加之美国食品和药物管理局检测标准严苛，且排斥他国产试剂盒，直到本月11日，疾控中心每天检测能力仅为300至350个样本。

至于白宫放宽试验药物审批标准的想法，食品和药物管理局的专家表示强烈反对，理由是这种做法可能给患者带来不必要的风险。按照《华尔街日报》的说法，围绕抗新冠病毒药物研发程序，白宫与食品和药物管理局爆发近年来最严重冲突。

在经济托底方面，美联储过快消耗政策弹药反而加剧市场担忧，引起投资者对经济衰退的恐慌。过快降息对市场而言既是眼前“惊喜”，更是远期“惊吓”。

【即时评论】

摩根大通资产管理公司全球市场战略专家前川将吾直言，美股再次熔断，就是因为市场看透降息无法阻止疫情扩散的事实。

面对日益严峻的疫情防控形势，美国政府靠“甩锅”、搞歧视无济于事，当务之急是要正视危机、携手合作，维护全人类共同利益与福祉。

【背景链接】

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间18日22时（北京时间19日10时），美国新冠肺炎确诊病例累计9077例，死亡145例。与9小时前数据相比，美国新冠肺炎确诊病例数增加近2000例，死亡病例增30例。（参与记者：徐超、郭爽、海洋、郭倩、陈丹；编辑：杨天沐、刘阳）

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