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财经观察：疫情冲击英国零售业

2020年03月19日21:37  来源：新华网
 

　　新华社伦敦3月19日电 财经观察：疫情冲击英国零售业

　　新华社记者王慧慧

　　截至18日，英国新冠肺炎确诊病例累计2626例，疫情对经济的影响初步显现。受此影响的零售业出现一些新变化，如民众消费重点转向生活必需品，网购数量大幅上升，零售商支付员工病假期间的工资负担增加等。

　　随着确诊病例增加，英国百姓对疫情担忧度上升。尽管政府呼吁无需囤货，但英国各大超市的食品和其他生活必需品销售异常火爆，厕纸、意面、洗手液等经常被一扫而空，一些超市对部分甚至全部商品实行限购政策。为保障老年人和弱势群体购物便利，有的超市专设老年人购物时段。

　　英国第四大连锁超市威廉莫里森在一份声明中说，新冠肺炎疫情不知何时结束，带来的挑战前所未有，公司一直在努力提高库存，以满足顾客持续增长的采购需求。

　　药妆连锁店博姿首席执行官塞巴斯蒂安·詹姆斯表示，问题不在供给，而在于需求。“没有一条供应链能在需求突增10倍的情况下存活下来。最重要的是，让尽可能多的人获得他们真正所需。”

　　今年2月，当疫情对英国的影响还较小时，英国消费者对清洁类产品已开始变得敏感。根据调查机构凯度的报告，当月洗手液的销量增长255%，其他种类的液体香皂和家用清洁剂销量分别增长7%和10%。

　　疫情之下的零售业，有人欢喜有人忧。由于旅行禁令、限制社交等原因，一些依赖人流量的零售商处境艰难。连锁便利店史密斯公司悲观地认为，疫情或导致其年利润减半，因为占其收入六成的机场店顾客数量显著减少，预计三四月份收入将大幅下降。

　　高端百货公司塞尔福里奇宣布19日起关闭伦敦、伯明翰、曼彻斯特的四家实体店，哈罗德百货则宣布缩短营业时间。预计接下来一段时间，更多商场或将采取闭店做法，网购或将成为特殊时期“逛商场”的唯一方式。

　　威廉莫里森超市计划招聘3500人扩大送货上门服务，包括采摘工、司机和配送中心工作人员。这家公司还表示将在48小时内完成对小型供应商付款，在英国经济困难时期帮助这些供应商改善现金流。

　　疫情期间，英国人骤升的网购热情让在线商家感到压力激增。18日，在线零售商奥凯多公司网站页面已无法访问，只留一则声明表示公司“尽管已经满负荷运转，但仍无力满足巨大的配送需求”，网站不得不暂停服务几天进行调整，但是“未来四天17万家庭的订单仍将正常派送”。

　　实体店零售商则面临更大成本压力，生意惨淡的实体店面临员工工资和营业税压力，还需支付员工病假期间的工资等。为此，英国政府宣布，对零售、餐饮、娱乐等受疫情影响严重的行业，将免除企业12个月营业税，并为每家企业提供2.5万英镑（1英镑约合1.15美元）现金支持，为部分小企业病假支出“买单”。

(责编：燕勐、杨牧)
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