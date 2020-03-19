新华社北京3月19日电 《经济参考报》19日发表闫磊撰写的文章《欧盟收紧卖空规定 多个成员国实施卖空禁令》。文章如下：

为了抑制抛售行为导致金融市场剧烈波动，欧盟及其成员国日前陆续出台措施限制市场卖空。

欧洲证券和市场管理局宣布，对冲基金和其他投资者必须向监管机构披露更多交易信息，并降低了未来三个月向监管机构报告卖空头寸的门槛。在新机制下，如果卖空者的净空头头寸达到或超过已发行股本的0.1%，必须报告这笔交易，之前这一比例为0.2%。

欧洲证券和市场管理局认为，降低报告门槛是一种预防措施。该机构警告称，由疫情引发的市场暴跌可能持续数周。

目前法国、意大利、西班牙和比利时出台了禁止做空公司股票的临时举措，这些公司包括全球最大啤酒生产商百威英博、西班牙桑坦德银行以及法航荷航等。

意大利17日宣布的24小时卖空禁令适用于该国最大的银行裕信银行和汽车制造商菲亚特克莱斯勒。法国金融市场管理部门表示，将禁止做空92只股票。西班牙宣布实施为期一个月的卖空禁令，而且执行期可以延长。

对于是否应该关闭股市，法国财长勒梅尔日前表示，可以先出台其他措施，比如禁止卖空交易，并称这是“平息市场波动的第一步”。他还表示，保持金融市场开放很重要，这样企业才能被正确估值。

(责编：燕勐、杨牧)