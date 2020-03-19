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新华国际时评：煽动种族主义和歧视仇外贻害全球抗疫

2020年03月19日21:33  来源：新华网
 

　　新华社北京3月19日电　题：煽动种族主义和歧视仇外贻害全球抗疫

　　新华社记者聂晓阳 贺飞

　　今年以来，美国一些政客借新冠肺炎疫情大肆污名化攻击中国，一些美国媒体发表带有明显种族歧视意味的辱华文章，诋毁中国抗击疫情努力。种种言行充分暴露美国一些人长久以来对他国的傲慢心态与“逢中必反”的扭曲心理，也暴露其危险的种族主义和仇外倾向，其结果只会在不同国家、不同文化之间制造隔阂，给全球抗疫合力“拖后腿”。

　　当前，疫情在全球多点暴发。在抗疫的关键时刻，某些美国政客反复使用“中国病毒”一词，无视国际规范渲染“病毒国籍论”，这种行为已击穿现代社会的文明共识。

　　世界卫生组织多次发声，反对将病毒和特定国家、地区相联系。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安18日指出，2009年的甲型H1N1流感大流行始于北美，但人们也没有称它为“北美流感”。同样的道理，应避免将新冠病毒称为“中国病毒”，这不利于团结合作共同抗击疫情。

　　即便在美国国内，包括美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德、旧金山市长伦敦·布里德在内的多名美国官员先后表态，指出将病毒贴上中国标签是“绝对的错误”，是“无礼且会适得其反的做法”。

　　反华排外倾向，反映在美国一些政客的言行中，也体现在一些西方媒体的“有色眼镜”上。中国暴发疫情之初，有些西方媒体和舆论带着傲慢和偏见评论甚至否定中国抗疫的做法，发出“中国的严格防控措施侵犯人权”“专制政府的做法”等许多谬论。而今，中国有力有效的抗疫措施，越来越得到国际卫生专家和舆论的肯定，这些谬论自然失去了市场。

　　不久前，《华尔街日报》一篇文章标题宣扬赤裸裸的种族歧视观点，严重伤害中国人民的感情，也在美国国内引发巨大争议。然而，该报罔顾多方强烈要求，迄今既未正式公开道歉，也未查处相关责任人。美国国务卿蓬佩奥之流丝毫不顾该报文章的恶劣性质和影响，以及对中国乃至亚洲人民的伤害，毫无底线地为种族歧视言论撑腰站台。

　　回望人类历史，从19世纪的霍乱疫情被归咎于爱尔兰移民，到1968年的甲型H3N2流感病毒被称为“新加坡病毒”，每当人类面临某种病毒威胁或全球性危机之时，总有一些势力跳出来，把某个国家或种族当成替罪羊，利用人们的焦虑心理煽动仇恨和排外情绪，为自身谋私利。至于这些言论引发什么严重后果，那不是他们关心和重视的。

　　当前，全球战“疫”形势严峻，加强联防联控国际合作刻不容缓。作为大国，美国更应多做有益于本国和他国民众健康与安全的事，而不是污名化他国，煽动歧视仇外和种族主义。

(责编：燕勐、杨牧)
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