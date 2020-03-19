综合消息：关闭边境 严控人员流动——全球多国采取更严格防控措施

新华社北京3月19日电 综合新华社驻外记者报道：世界卫生组织18日说，全球新冠肺炎确诊病例累计已超过20万例。随着新冠疫情在多国多点暴发，各国纷纷宣布升级应对措施，包括关闭边境、实施宵禁，严格控制人员流动等。

截至18日晚，斯里兰卡累计确诊病例达43例。斯警方当天宣布，自即日16时30分起，在西北省普塔勒姆地区以及西部城市尼甘布实施宵禁，以遏制新冠肺炎疫情。据斯卫生部介绍，斯新冠肺炎确诊病例中，大多数都是从意大利返回者，其中大部分人居住在上述地区和城市。目前，由医务人员、警察和军人组成的特别小组已进入上述地区，以查找相关人群，并确保让其在家中自我隔离。

截至19日上午，新西兰累计确诊病例28例。新总理阿德恩当天宣布，为应对新冠肺炎疫情，自当晚11时59分起，新西兰边境将对所有外国人关闭，禁令有效期16天，政府将在期满前重新评估形势。阿德恩说，到目前为止，新西兰所有发现病例均为国外输入病例，因此必须强化边境控制措施。

截至19日上午6时30分，澳大利亚累计确诊病例增至565例，较前一天增加111例，累计死亡6例，治愈46例。澳总理莫里森当天宣布，该国将禁止所有非澳公民和居民入境。禁令将于当地时间3月20日晚9时生效。根据规定，届时只有澳公民、居民及其直系亲属可以入境，但抵澳后需按规定进行14天自我隔离。

南太平洋岛国斐济19日证实该国出现首个新冠肺炎确诊病例。斐济总理姆拜尼马拉马当天宣布，自当天午夜起，禁止所有直接来自美国和包括英国在内的所有欧洲国家的旅客入境；所有从外国入境斐济的人，均需隔离14天；禁止20人以上的聚会，同时关闭夜总会、健身中心、游泳池、电影院等公共场所；呼吁本国人尽量避免不必要海外旅行。出现确诊病例的斐济第二大城市劳托卡的所有学校关闭，停止一切非必要商业活动，大劳托卡地区严禁人员进出。

截至19日上午9时，印度共有近20个邦和地区出现新冠肺炎疫情，累计确诊148例，其中14人治愈，3人死亡。其中，宝莱坞基地孟买所在的马哈拉施特拉邦确诊人数位居各邦之首，共计42例。

印度电影电视导演协会当天宣布，受疫情影响，从即日起，印度开始停止包括宝莱坞在内的所有电影和电视项目的拍摄，重启拍摄时间将视疫情发展情况于本月30日再做决定。据了解，这项决定包括暂停在印度拍摄所有电影、电视和网络等影视节目，也包括取消各种影视相关的颁奖和采访活动等。

塞浦路斯卫生部18日宣布，当天新增9例新冠病毒感染病例，确诊病例总数增至58例。塞浦路斯交通、通信和工务部当天宣布，为了控制新冠肺炎疫情，从21日起全面禁止所有外国航班入境。

乌干达总统穆塞韦尼18日宣布一系列疫情防控措施，为期32天，其中包括：自20日中午12时起，乌干达所有学校和学习机构停课一个月；即日起停止所有宗教集会、公共政治文化集会及相关活动等；禁止举行10人以上聚会等。

乌干达还宣布，从即日起任何来自意大利、法国、韩国、美国等疫情较严重国家的旅客须自抵达之日起强制隔离14天，并禁止乌干达居民前往以上高风险国家。截至目前，乌干达境内尚未出现新冠病毒感染确诊病例，但其邻国卢旺达、坦桑尼亚、肯尼亚和刚果（金）都已出现确诊病例。

卢旺达卫生部18日晚说，该国当天新增3例新冠肺炎感染病例，累计确诊病例11例。卢卫生部表示，为防止新冠病毒在该国蔓延，卢旺达将从当地时间20日起暂停往返该国的所有商业客运航班，为期30天。

18日晚，巴勒斯坦政府发言人易卜拉欣·穆勒哈姆宣布，巴勒斯坦当天新增3例新冠肺炎确诊病例，累计确诊44例。目前所有确诊病例均出现在约旦河西岸。巴总理阿什提耶当晚发表电视讲话说，为遏制新冠肺炎疫情传播，将严格限制各省间人员流动，相关措施包括停开省际长途客车；村镇居民在非必要情况下不要进城等。与此同时，从当晚开始，疫情严重的伯利恒市及其周边小镇拜特贾拉、拜特萨霍居民将禁止外出。（参与记者：郭磊、卢怀谦、张保平、唐璐、张永兴、张改萍、熊思浩、张兴军、岳东兴、白旭）

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