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外交部：中国媒体已隐忍太久，美方却变本加厉

2020年03月19日21:19  来源：新华网
 

　　新华社北京3月19日电（记者王卓伦）外交部发言人耿爽19日在例行记者会上说，对美方种种打压和歧视性做法，中国媒体已经隐忍太久，但委曲未能求全，美方却变本加厉，中方将被迫根据对等原则对美国媒体记者采取相关措施。

　　有记者问:针对美方打压中国媒体驻美机构的行为，中方18日宣布了反制措施。其中第三条提到，美方在签证、行政审查、采访等方面对中国记者采取歧视性限制措施，中方将就此对美国记者采取对等措施。你能否介绍美方限制措施的具体事例？中方将采取的对等措施具体指什么？

　　耿爽说，美方对中国记者采取的歧视性限制措施，中国记协已经对外公布，中国有关媒体最近也有所披露。近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。

　　他表示，中国媒体驻美记者生活和工作正常秩序遭到严重破坏，许多人甚至回国休假后因美方无故拒签而无法返美工作，申请签证时被要求提供很多额外材料。特别是2018年12月美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”，2020年2月将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相大量“驱逐”中方媒体记者。

　　“事实充分证明，美方标榜的所谓新闻自由是十分虚伪和具有欺骗性的。中方多次就美方错误做法向美方提出严正交涉，表达坚决反对和强烈谴责。”耿爽说。

　　耿爽表示，当遭遇不公待遇和无理打压，面对“双重标准”和霸权欺凌，中国记协已经代表中国媒体对美方进行了揭露，表明了坚决反对态度。“我们支持中国媒体坚定维护自身的声誉和利益，中方将被迫根据对等原则对美国媒体记者采取相关措施。”

(责编：燕勐、杨牧)
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