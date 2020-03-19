新华社法兰克福3月18日电 财经观察：欧洲央行全面加码量化宽松稳信心

新华社记者沈忠浩 左为

随着欧洲成为新冠肺炎疫情“震中”，疫情扩散对欧元区经济和金融市场的冲击日益加剧。在此背景下，欧洲中央银行18日晚宣布7500亿欧元紧急资产购买计划。

分析人士认为，欧洲央行时隔6天再次加码量化宽松，并在资产购买规则中打破诸多禁忌，旨在通过力度更大、覆盖更广的“放水”确保欧元区各经济部门的流动性。更重要的是，欧洲央行向市场传递为欧元区“托底”的信号，以期稳定市场信心。

正如欧洲央行行长拉加德在社交媒体上所说，特殊时期要采取特殊行动，“我们决心在职权范围内充分利用政策工具的全部潜力”。

此前，欧洲央行12日已决定今年年底前额外增加1200亿欧元资产购买计划，并使用流动性工具以及灵活银行业监管等措施，为欧元区注入额外流动性。

然而，上述措施未能有效稳定市场信心，再加上美国金融市场剧烈动荡的影响，欧洲斯托克50指数一周内下跌约18%，德国DAX指数和法国CAC40指数均下跌约19%。

随着生产链条受影响、民众恐慌情绪加重、各国防控措施加码，不少企业停产，零售消费受到遏制，交通、旅游等服务业遭到严重冲击。

鉴于此，欧洲央行18日晚宣布的7500亿欧元紧急购债计划较现有计划条件更宽、覆盖面更广。

欧洲央行表示，紧急购债计划包括购买私人部门和公共部门资产，将持续至2020年底，涵盖现有资产购买计划下所有合格的资产类别。

分析人士指出，欧洲央行在国债购买规则中打破了诸多禁忌，例如不再完全遵循各国央行出资比例，而是采取更灵活的方式。这意味着购债将使更多欧元区小国受益。

值得一提的是，欧洲央行免除对希腊政府所发行国债的资格要求。由此，希腊国债被纳入欧洲央行的资产购买计划，债务危机中的“最差生”可能首次从量化宽松中直接受益。

与此同时，欧洲央行在新闻公报中向市场强势喊话。公报说，欧洲央行理事会将在其职权范围内采取“一切必要手段”，并已为在必要时进一步扩大资产购买规模、延长资产购买时间“做好充分准备”。

欧洲央行还强调，不会容忍影响其货币政策在欧元区各国顺利传导的任何风险。

有分析指出，欧洲央行的信心喊话与其前任行长德拉吉在2012年7月喊出的 “不惜一切代价救欧元”有相似之处，均处于信心严重缺失、市场剧烈动荡的关键时刻。

然而，欧元区当前面临的危机不同于上一轮金融危机和债务危机。拉加德日前表示，新冠肺炎疫情的冲击不同于金融危机，而是由供应冲击、需求冲击和重大金融不确定性所推动的危机。她强调，应对措施应首先着眼于财政政策。

曾在欧债危机期间任西班牙经济与竞争力大臣的欧洲央行副行长德金多斯指出，不同于持续数年的债务危机，当前危机是“暂时的”，可能持续数周或数月，而不是更长时间。

德金多斯强调，西班牙、法国、德国等已在本国层面进行财政刺激，但欧盟层面尚缺共同的应对举措。

他认为，虽然欧盟尚无单一财政工具，但目前的框架下采取共同行动仍有可能。例如，欧元集团已在考虑动用欧盟永久性救助机制——欧洲稳定机制的可能性。

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