外交部：中方将毫无保留地同非方分享抗疫经验

人民网北京3月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月18日0-24时，中国境内新增治愈出院病例819例，截至3月18日24时，中国境内累计治愈出院病例70420例。

二、一段时间以来，中国地方政府通过国际友好城市等渠道向韩国、日本、伊朗、意大利、黎巴嫩、巴基斯坦、伊拉克、马来西亚、老挝、阿尔及利亚、突尼斯、法国、秘鲁、安哥拉、瑞士、德国等16国地方政府援助口罩、防护服、核酸检测试剂盒等抗疫物资。中国地方企业向韩国、伊朗、意大利、德国的地方政府、红十字会、驻华使领馆等捐助了口罩、防护服等抗疫物资。

三、3月20日下午，中国外交部、国家卫生健康委、海关总署将同10余个欧亚地区及南亚地区的国家举行新冠肺炎疫情防控问题视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。会议有关情况我们会及时发布消息。

新冠肺炎疫情发生以来，欧亚地区及南亚国家均给予中方有力的支持帮助。近期，上述地区的疫情不断发展，防控形势趋于严峻。为应对疫情，一些国家向中方提出援助请求，并迫切希望学习借鉴中方的抗疫经验。中方愿本着人类命运共同体的理念，在毫不放松、继续做好自身防疫工作的同时，继续同周边友好国家弘扬守望相助、同舟共济精神，提供力所能及的支持和帮助，深入开展防疫合作，分享抗疫和救治经验，共同维护地区和全球的公共卫生安全。

问：你周二宣布了中方将同非洲国家共同举行新冠肺炎疫情防控专家视频会议的消息。能否介绍一下会议的具体情况？此次会议的结果是否达到各方预期？

答：3月18日，中国同非洲国家就新冠肺炎疫情防控举行了专家视频会议，24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家通过网络参加会议。会议持续了三个半小时，取得了良好效果。

中方专家在会上详细介绍了疫情发展趋势、特点，以及中方在疫情防控和临床治疗等方面的经验，并细致解答了非方提出的各类问题近50个。

非方与会官员和专家普遍认为，此次视频会议及时、专业、有效。他们高度评价中方抗击疫情取得的显著成效和为维护全球公共卫生安全作出的重要贡献，强调中方的经验和做法具有重要借鉴意义，为非洲国家做好疫情防控工作树立了标杆和榜样。非方愿意继续同中方加强合作，携手赢得这场抗疫斗争的胜利。

下一步，我们将在毫不松懈做好自身防疫工作的同时，毫无保留地同非方分享抗疫经验，并根据非洲国家的需要，积极向非洲国家和地区组织提供力所能及的支持帮助，争取早日共同战胜疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。

问：昨天，中方宣布了对等反制美国有关媒体的措施。第一个问题，美方官员和分析人士称，美普通民众可以收看中国国际电视台（CGTN）节目，《中国日报》、《人民日报》（海外版）在美可以自由发行，《中国日报》还与被中方反制的3家美国媒体开展了合作。相比而言，没有任何一家美国报纸或电视台可以在中国发行或播放，中方提出的“对等性” 不具可比性。你如何回应？第二个问题，我们得知几家美国媒体的中方雇员已收到外交部下属机构关于吊销其雇员证的通知。根据中国法律，外国媒体无法在中国内地自由雇佣中国籍雇员，必须要通过这家机构。这表明这些中国籍雇员被剥夺了为有关外国媒体工作的机会。而美方针对中国媒体采取的措施不涉及非中国籍雇员。你能否解释中方有关措施的依据？

答：我先回答你第二个问题。中方主管部门，包括你提到的有关机构，一直依法依规对外国媒体驻华机构的中方雇员进行管理。

你的第一个问题提到“对等性”。每个国家国情不同，舆论环境、媒体生态各不相同，管理媒体的法律法规也各不相同。在这个问题上，各国都应尊重彼此的国情和对方的习惯做法。

我们一直强调，欢迎包括美国媒体在内的外国媒体、外国记者依法依规在华从事新闻报道工作，我们也一直为他们的正常新闻报道工作提供支持和便利。我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由制造假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。我们始终强调，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变。我们希望外国媒体和记者能够为促进中国与世界的相互了解发挥建设性作用。

问：针对美方打压中国媒体驻美机构的行为，中方昨天宣布了反制措施。其中第三条提到，美方在签证、行政审查、采访等方面对中国记者采取歧视性限制措施，中方将就此对美国记者采取对等措施。你能否介绍美方限制措施的具体事例？中方将采取的对等措施具体指什么？

答：你询问美方对中国记者采取的歧视性限制措施都有哪些，中国记协已经对外公布，中国有关媒体最近也对外有所披露，建议你去查看。

这里我想强调，近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和打压。中国媒体驻美记者工作和生活的正常秩序遭到严重破坏，许多人回国休假后因美方无故拒签而无法返回美国工作，申请签证时被要求提供很多额外材料。

2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”，2020年2月将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相大量驱逐中方媒体记者。事实充分证明，美方标榜的所谓新闻自由是十分虚伪和具有欺骗性的。

中方多次就美方错误做法向美方提出严正交涉，表达坚决反对和强烈谴责。

对于美方种种打压和歧视性做法，中国媒体已经隐忍了太久，但委曲未能求全，美方反而变本加厉。当遭遇不公待遇和无理打压，面对“双重标准”和霸权欺凌，中国记协已经代表中国媒体对美方进行了揭露，也表明了坚决的反对态度。我们支持中国媒体坚定维护自身的声誉和利益，中方也将被迫根据对等原则对美国媒体记者采取相应措施。

问：据媒体报道，海地政府要求台湾驻海“代表”刘邦治“72小时”内离境，原因是刘与海地总统莫伊兹因故发生激烈口角。中方对此有何评论？

答：我们注意到了有关报道。当前，世界上绝大多数国家承认一个中国原则这一国际关系基本准则和国际社会普遍共识。近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多等拉美和加勒比国家顺应历史潮流，先后在一个中国原则基础上与中国建交。中方同这些国家在相互尊重的基础上开展互利合作，结出丰硕成果，给当地人民带来了实实在在的好处。这与海地及其他台湾“邦交国”的情形形成鲜明对比，包括海地在内的有关国家想必对此“冷暖自知”。

我要再次强调，台湾当局搞“两个中国”、“一中一台”没有出路。相信有关国家能够清醒地认识到，及早承认一个中国原则才是符合本国和本国人民根本、长远利益的正确选择。

问：为应对新冠肺炎疫情，G20轮值主席国沙特提议召开G20领导人视频会议。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情正在全球多点暴发、快速蔓延，引发了多国公共卫生危机，产生了严重经济、金融、社会影响。在这个关键时刻，全球主要经济体应进一步加强政策协调，在做好各自防控工作的同时，加强国际合作，共同应对新冠肺炎疫情，维护世界经济稳定。

作为国际经济合作主要论坛和应对全球危机的重要平台，G20应该发扬同舟共济的伙伴精神，在抗击疫情、稳定经济方面发挥引领作用，采取协调一致行动，对外传递团结合作、共克时艰的积极信号，维护各国人民健康福祉，提振国际市场信心，努力维护世界经济强劲、可持续、平衡和包容的增长。

新冠肺炎疫情暴发以来，中方在全力做好国内抗疫工作的同时，始终秉持人类命运共同体理念，积极参与抗疫国际合作。中方愿与国际社会一道，继续通过G20等平台机制，为更好地应对全球公共卫生安全挑战、促进全人类共同利益贡献中国智慧和中国方案。

问：据报道，联合国方面表示，鉴于全球新冠疫情大流行，经与中方协商，决定推迟原定于5月5日至7日在北京举行的第二届联合国全球可持续交通大会。中方能否确认这一消息？

答：第二届联合国全球可持续交通大会原定于5月5日至7日在北京举行。考虑到新冠肺炎疫情影响，中方同联合国方面经协商，决定推迟举行大会，并由双方结合全球疫情防控形势商定新的会期。

中方高度重视举办此次大会，希望通过举办此次会议，进一步加强全球互联互通伙伴关系，深化区域和全球经济融合，为落实2030年可持续发展议程、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

中方期待在今年疫情缓解后的合适时间举办大会。我们会就新的会期等安排事宜与联合国方面保持沟通。

问：昨天，美国国务卿蓬佩奥提到中国在全球范围内发起“假消息”运动。特朗普总统和其他美国官员也多次提到，中方将疫情源头归罪于美国军人是不负责任、不可接受的。一些分析人士指出，现在是最需要中美两国保持良好关系的时刻，但两国关系却因这样的争论而急转直下，你对此有何回应？

答：一段时间以来，美国的一些政府高官和国会议员借疫情发表了不少攻击抹黑中国的言论。这些言论不尊重科学，不尊重世卫组织的决定，借新冠病毒对中国进行污名化，已经激起中国人民的强烈愤慨，我们对此表示坚决反对，并予以强烈谴责。

新冠肺炎疫情发生以后，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同各方合作。中国为全世界抗击疫情赢得了宝贵时间，作出了积极贡献。对于这一点，国际社会有着普遍共识。

面对疫情，各国应当携手合作、共克时艰。这个时候去诋毁他人、转移责任，对本国自身的防控工作没有任何帮助，对国际社会的抗疫合作也没有任何帮助。我们多次说过，我们愿同包括美国在内的国际社会一道，加强沟通合作，争取早日战胜疫情，共同维护全球的公共卫生安全。

至于你关心的中美关系，其实昨天我在这里已经回答了BBC记者的类似提问。中美都是世界上的重要国家，一个健康稳定发展的中美关系不仅符合两国利益，也是世界各国的普遍期盼，这需要双方共同作出努力。我们希望美方能同中方相向而行，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

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