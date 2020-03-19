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美国会两名众议员新冠病毒检测结果呈阳性

2020年03月19日14:23  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿3月18日电（记者孙丁　徐剑梅）美国国会众议员马里奥·迪亚兹-巴拉特和本·麦克亚当斯18日先后宣布自己的新冠病毒检测结果呈阳性。

　　迪亚兹-巴拉特是首个宣布新冠病毒检测结果呈阳性的美国国会议员。他在社交媒体说，他上周末出现发热、头痛等症状，18日被告知新冠病毒检测结果呈阳性。目前，迪亚兹-巴拉特在其位于首都华盛顿的公寓中隔离。

　　麦克亚当斯随后在社交媒体上发表声明说，他出现轻症后自我隔离，病情加重后接受新冠病毒检测，18日得知检测结果呈阳性。

　　迪亚兹-巴拉特现年58岁，是共和党人，代表佛罗里达州。麦克亚当斯现年45岁，是民主党人，代表犹他州。

　　美国国会众议院少数党“党鞭”、共和党人史蒂夫·斯卡利斯等多名近期与迪亚兹-巴拉特有过接触的国会议员随后宣布出于谨慎考虑决定自我隔离。

　　美国国会近期宣布暂时取消参观活动，仅国会议员、工作人员、持证媒体人员等有权进入国会大厦等建筑。

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据，截至美国东部时间18日晚，美国新冠肺炎确诊病例累计超过9300例，死亡150例。美国总统特朗普18日动用《国防工业生产法》赋予总统的权力签署行政令，以促进美国生产应对新冠疫情的重要物资。

(责编：于洋、贾文婷)
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