2020全美华人青年创业精英评选结果揭晓

人民网洛杉矶3月18日电（记者王如君）倍受全美华裔青年和留学生群体瞩目的全美华人“30位30岁以下创业精英”（AACYF Top 30 under 30）年度评选活动，获奖者名单18日在洛杉矶公布。这是在全美、也是在海外唯一一个专门面向华裔青年和留学生的青年精英评选活动。

主办单位特别提出向留学生群体在近期支援中国抗击新冠状病毒疫情中发起的各类公益组织和活动表示致敬。

今年的30名入榜者分别入选七大类别。入榜率为3.7%。

时尚、传媒、体育类（5名）

夏嘉欢，北美规模最大的限量款球鞋寄售品牌店Solestage联合创始人，在国际潮流圈内被誉为“北美中国小鞋王”。

区俊炫，美国大学运动联盟（NCAA）篮球一级联盟的加州大学北岭分校男子篮球队主力中锋队员。

黄泳健，服装高级定制设计师、制版师，高阶潮牌创始人。

刘家成，JC体育创始人。

王家宬，AdinEasy易聚传媒联合创始人。

科技、文化、艺术个人类（5名）

刘旭，绿色产氨初创公司联合创始人。

华芮，深圳市华嘉生物智能科技有限公司创始人。

崔睿，青年导演、编剧、制片人。

吴建楠，雕塑家。

郭沁雅，LumiereVR联合创始人。

企业、制造、消费者科技企业类（4名）

吕骋， RCT Studio创始人。

赵昊喆，全民外快创始人兼首席执行官。

罗易，新材料技术公司Mi Terro创办人。

张泷元，O BOTTLE Inc. & eBATTERY Inc.创始人。

社会公益类（2名）

陈紫楠，非营利公益组织世界青年价值协会发起人。

赵一恒，恒星公益理事长，2020年1月组织策划“星系湖北”项目，联合多所美国大学的中国学生会与各地华人社团组织进行募捐，购置医疗物资输送至湖北疫情严重的地区相关医院。

金融及投资服务类（4名）

刘秋滢，盛安集团创始人，万众地产责任有限公司创始人。

唐三强，IF资本创始人。

刘高昊，派拉创投创始合伙人。

孙显浩，优基金的联合创始人以及管理合伙人。

电子商务类（4名）

任杨，硬库科技创始人兼CEO。

徐丽阳，北京正道立世科技有限公司创始人，今年2月发起爱心公益活动“防疫助农—全民帮卖菜”。

范宇阳，中国咖啡电子交易平台YCE America和老佛爷咖啡公司创始人。

唐韬，成几科技创始人。

教育、消费者服务类（6名）

张育维，易维教育科技集团创始人。

林承瑜，大学无疆教育科技的创始人。

高云翰，绿萝医疗首席执行官。

邢颖，美国EnlightCareer创始人。

薛笑，微笑读书会创始人。

肖靓亮，艺桥国际艺术教育创始人。

2020年度全美华人30岁以下创业精英评选活动由全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、英文《洛杉矶邮报》联合主办。旨在鼓励和助力华人青年以及留学生创新创业，目前是全美创业圈中最具影响力的奖项之一。

(责编：崔越、贾文婷)