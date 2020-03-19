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美“星链”计划第六批60颗卫星成功发射

2020年03月19日13:25  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿3月18日电 美国太空探索技术公司18日用一枚“猎鹰9”火箭将“星链”计划第六批60颗卫星送入太空，继续搭建全球卫星互联网，但火箭第一级未能按计划回收。

　　据该公司官网介绍，美国东部时间18日8时16分，搭载60颗卫星的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。发射约15分钟后，这批卫星被送至地球上空的一个椭圆形轨道，未来它们将借助自身搭载的推进器最终进入地球上空约550千米处的运行轨道。

　　此次使用的“猎鹰9”火箭是第5次执行发射任务。太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克在社交媒体推特上说，在火箭上升过程中，火箭9个引擎中的1个提前熄火，但没有影响运送卫星至太空。接下来会对熄火原因进行调查。

　　这次使用的火箭第一级未能按计划降落到大西洋上的回收船上。

　　太空探索技术公司计划2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。从去年5月起，前五批各60颗“星链”卫星被陆续送入太空。有关文件显示，该公司还计划增加3万颗卫星，使卫星总量达到约4.2万颗。

　　太空探索技术公司称，预计2020年“星链”可向美国和加拿大部分地区提供服务，2021年可为全球人口密集地区提供服务。不过，国际天文学界一直对数量庞大的卫星可能影响天文观测表示担忧。

(责编：于洋、贾文婷)
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