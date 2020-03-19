新华社杭州3月18日电 通讯：“世界超市”复市满月 义乌助稳全球小商品贸易运转

新华社记者席玥 方列

连日来，墨西哥采购商韦罗妮卡·拉劳里戴着口罩，办理完登记手续后，进入义乌国际商贸城，为墨西哥客户采购会议宣传用品。她已定居义乌三年，对这里非常熟悉。

义乌市地处浙江省中部，这里有全球最大的小商品批发市场，每年到义乌采购小商品的外商超55万人次，100多个国家和地区的1.5万多名外商在此常驻。早前受新冠肺炎疫情影响，以义乌国际商贸城为代表的义乌小商品市场不得不暂时休市。一个月前，随着疫情形势好转，国际商贸城复市。

拉劳里是最早回到国际商贸城的外商之一。2月18日国际商贸城复市当天，拉劳里便迫不及待地同数万名经营户和中外采购商回到了市场。

“听到复市的消息，我特别高兴。之前的订单还是1月份的。我想赶紧拍些照片和视频发给客户，让他们对中国的疫情防控有信心，对尽快恢复生意有信心。”她说。

拉劳里当天足足逛了5个小时，市场内严格的防控措施让她放下心中担忧。她注意到保洁人员一直用消毒水拖地，不间断地消毒；每个商铺同一时间只接待一名采购商，店里人数不超过三人……

“义乌小商品市场是全球日用消费品贸易中重要的一链，开市具有风向标意义。市场严格的消毒和测温措施让四海客商可以放心回到义乌开展经营活动。”浙江中国小商品城集团股份有限公司副总经理张奇真日前说。

据浙江中国小商品城集团统计，在恢复开业短短一个月时间内，义乌国际商贸城内商户开门率已稳定在92%以上。3月17日当天，国际商贸城共入场包括逾3万采购商在内的10.27万人。

市场内日渐热闹的景象让拉劳里有了信心。“开门营业的商户告诉我，他们已经做好接新订单的准备了，货品库存也开始充足起来。”她说。

由于墨西哥客户喜欢购买玩具，拉劳里经常去一家卖毛绒玩具的店铺询问上新情况，并拍下新品照片发给客户。

目前，拉劳里正与六名客户接洽，其中一个文具订单已完成采购，商品准备发往墨西哥；还有一个客户打算为医疗会议订制宣传品，正委托拉劳里在市场内询价。

据义乌海关统计，2019年1月至11月，义乌市外贸出口总额达2569.8亿元人民币，比上年同期增长9.8%，其中对拉美出口339.3亿元人民币，占义乌市出口总额的13.2%。

江西财经大学副教授唐俊日前表示，义乌市场是中国外向型经济的一张“名片”，也是国际贸易中非常活跃的一个关键点。在做好防疫的前提下，义乌复市的决定重要、及时，重新恢复了义乌与世界的贸易联系，重振世界对中国经济的信心。

而在供应端，随着中央和地方密集出台减负政策，国内不少中小企业逐渐复工复产，为全球贸易稳定运转提供源动力。

对此，墨西哥中国贸易科技商会主席阿马波拉·格里哈尔瓦日前认为，中国政府采取的阶段性减免企业社保费、减免小规模纳税人增值税、对中小微企业及个体工商户贷款实施临时性延期还本付息、提供低息贷款等政策措施，正在帮助企业渡过难关。“这为其他国家提供了宝贵经验。”

对于未来，拉劳里满心期待。“我的客户为中国国内疫情好转感到欣喜。越来越多的中国企业复工复产了，我就有更多生意可以做了。”（参与记者：赵晖、吴昊、殷晓圣）

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