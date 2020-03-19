国际锐评丨美方对中国媒体发难在先 中方反制合理正当

中国外交部18日宣布了针对美方无理打压中国媒体驻美机构行为的三条反制措施。这并不出乎意料。在美方此前限制中国媒体并变相驱逐中国记者时，中方就已强调，保留作出反应和采取措施的权利。

一系列事实证明，美国无理打压中国媒体在先，而且这种打压不断升级。

以入境签证为例，由于美国对中国记者采取歧视性政策，2018年以来共有30多名中方记者遭到美方无限期拖延甚至拒签，其中9名常驻记者离美后无法再次入境。

美方的手段不止于此。从要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”，到将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，再到对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，美方的行为已严重影响中国媒体在美正常运作。

此外，美方还以种种理由限制中国记者在美采访。比如以所属机构为“外国代理人”为由，拒绝中国媒体记者申请美国国会记者证件。中国媒体记者参加采访也经常会被“另眼相看”，甚至遭到盘问审查。

显然，美方对中方媒体发难在先，中方进行反制是不得已而为之，属于正当防卫、必要还击，合理正当地维护自身权利。美方言必称“对等”，中方的反制措施可以说是“以其人之道还治其人之身”。

中方要求5家美国媒体驻华分社向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。这是针对美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”的对等反制措施。

中方要求《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者申报名单并于10天内交还记者证，不得在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区继续从事记者工作。这是针对美方大幅削减、实际驱逐中国媒体驻美机构员工的反制措施。

另外，针对美方对中国记者在签证、行政审查、采访等方面采取歧视性限制措施，中方也将对美国记者采取对等措施。

事实上，从美方打压中国媒体的行为可以看出，美方的“新闻自由”何其虚伪，其背后是基于冷战思维和意识形态偏见，对中国媒体进行的“政治打压”和“政治霸凌”。

多年来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德，既向美国老百姓讲好中国故事，也向中国公众更多介绍美国实际情况，对中美人文交流起到非常重要的作用。然而2018年以来，美国加大对中国媒体的围堵打压力度，这显然与中国媒体的行为无关，而与美国自身的“战略”布局有关。

人们注意到，美国2017年12月发布的《国家安全战略报告》中，将中国定位为美国“战略上的竞争对手”。此后，美方针对中国政治、经济、科技等层面的围堵打压逐步升级。

美国打压别人就能让自身强大吗？法国国际问题专家、中欧论坛创始人高大伟撰文指出，这并不能证明美国实力的强大，恰恰相反，暴露出美国的弱点。他进一步指出，事实越来越明显，21世纪的恐华症是西方自身不安全感的一种表现。试问一个自信的有凝聚力的美国会以这种方式对付中国媒体吗？

更可笑的是，美国一些人还倒打一耙，称限制中国媒体是针对长期以来中国“打压”外媒作出的反应。事实上，中方一直欢迎外国媒体全面客观地报道中国，也一直按照国际惯例，依法依规为各国记者在华正常采访报道提供支持和便利。目前有数百名外国记者在中国常驻，他们在中国生活工作得很顺利。

中国坚持对外开放的基本国策不会改变，中方始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。中方反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

正如有分析人士指出的，比起以往，中国此次的反应更加坦率和直白，这不是试图制造新的麻烦，而是希望借此提醒美方自身行动不当，并敦促其作出改正。

美方对中国媒体的政治打压，给两国关系带来了新的不确定性。奉劝美方立即停止相关行为，中方反制从来不是说说而已，如果美方一意孤行，错上加错，中方必将采取进一步的反制措施。（国际锐评评论员）

（编辑 郭华）

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