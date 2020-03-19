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欧洲央行宣布7500亿欧元紧急购债计划

2020年03月19日11:03  来源：新华网
 

　　新华社法兰克福3月18日电（记者沈忠浩 左为）为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击，欧洲中央银行18日晚宣布7500亿欧元紧急资产购买计划。

　　欧洲央行当晚发布的新闻公报说，该计划包括购买私人部门和公共部门资产，将持续至2020年底，涵盖现有资产购买计划下所有合格的资产类别，旨在应对疫情扩散给货币政策传导机制及欧元区带来的严重风险。

　　公报显示，欧洲央行放宽了购买欧元区成员国国债的条件，在遵循各国央行出资比例的同时采取更灵活的方式，同时免除对希腊政府所发行国债的资格要求。

　　在购买企业债部分，欧洲央行将合格资产范围扩大到非金融商业票据，并放宽抵押品标准。

　　公报说，欧洲央行将确保包括家庭、企业、银行、政府在内的所有经济部门从支持性融资条件中受益，进而化解疫情带来的冲击。

　　公报还说，欧洲央行理事会将在其职权范围内采取一切必要手段，并已为在必要时进一步扩大资产购买规模、延长资产购买时间做好准备。理事会还将研究所有政策选项和意外情况，支持欧元区经济应对疫情冲击。

　　欧洲央行强调，不会容忍影响其货币政策在欧元区各国顺利传导的任何风险。

　　上一轮量化宽松后，欧洲央行去年11月起重启购债计划，每月购债200亿欧元。今年3月12日，受新冠肺炎疫情影响，欧洲央行宣布2020年年底前额外增加1200亿欧元资产购买计划，同时使用流动性工具以及灵活银行业监管等措施，为欧元区注入额外流动性。

(责编：于洋、贾文婷)
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