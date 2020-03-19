法国政府为“救市”不排除国有化大企业

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔17日说，面对新冠肺炎疫情冲击，政府将采取一切措施支持法国大企业，包括“国有化”。

勒梅尔与媒体记者电话连线时说，他“不会踌躇”，“将采取所有能用的手段保护法国大企业”。

“可以是企业重组，可以是（政府）参股，”勒梅尔说，“如果有必要，我甚至会说国有化。”只是，他没有向记者提及哪些企业将获得政府重点扶持。

法国金融市场管理局17日早些时候决定，禁止当天卖空92支股票，涉及法国巴黎银行、雷诺汽车公司、法航—荷航集团等多家企业和机构。勒梅尔欢迎金融市场管理局的决定，说如有必要，这一措施可能延长至一个月。

另外，勒梅尔17日接受卢森堡广播电视台采访时说，法国政府将投入大约450亿欧元帮助企业抵抗新冠肺炎疫情冲击，同时为企业从银行贷款提供3000亿欧元的“国家担保”。

他披露，政府将很快提交一份预算案，预期今年国内生产总值将萎缩1%。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙16日晚发表电视讲话时说，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，法国处于“战争状态”，需要全面动员抗击疫情，他“不会让任何企业处于破产风险之下”。

总部位于法国的空中客车公司17日声明，已经停止法国和西班牙工厂的生产。雷诺同样决定暂停在这两国工厂的生产。

路透社17日援引两名消息人士的话报道，由于预期疫情可能将持续数月，空客已经向多国政府“求援”，包括德国政府。

多个国家因新冠肺炎疫情出台旅行限制措施，冲击全球航空业，对飞机制造商构成压力。其中一名消息人士说，目前暂时不清楚各国政府如何援助空客，但最有可能的方式是促进现金流动，比如提供“国家担保”的贷款。

空客一名发言人告诉媒体记者，空客定期与多国政府对话，所有对话是“非公开性质”。

法国公共卫生部门16日晚发布的数据显示，截至当天15时，法国累计新冠肺炎确诊病例6633例，其中死亡病例148例。

马克龙16日在电视讲话中呼吁法国人“最大限度”减少出行、避免与外界接触，时间期限为17日中午起至少15天。内政部长克里斯托弗·卡斯塔内16日晚同样说，自17日中午起，居民外出必须证明出行必要性，违者将面临38欧元至135欧元的罚款。

这一措施触发一些巴黎市民17日早些时候“逃往郊区”，招致批评。一名网友在社交媒体“推特”写道，这一做法“自私”，是“定时炸弹”。（郑昊宁）（新华社微特稿）

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