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欧盟实施入境限制　难民儿童安置遇阻

2020年03月19日09:45  来源：新华网
 

　　欧洲多国先前承诺接收“适当比例”的难民儿童，但随着一些欧盟国家实施入境限制以及欧盟决定关闭外部边界，不少人担忧难民儿童安置计划会受影响。

　　【呼吁兑现承诺】

　　联合国儿童基金会分管欧洲地区难民事务协调的官员阿芙尚·汗17日表达担忧：“欧盟国家临时采取入境限制措施，不可避免地将影响把难民儿童从希腊转移到德国、芬兰等国的计划。”

　　本月早些时候，德国、芬兰、法国、葡萄牙、卢森堡分别同意从希腊接收一部分难民儿童，其中不少孩子来自叙利亚。

　　2月底以来，土耳其“开闸”放难民北上希腊，以此向欧盟施压，寻求后者在多项事务上提供支持，希腊执法部门连日来应付难民潮苦不堪言。德国上周率先表态，愿意接收部分难民儿童，其中首都城市柏林承诺接收80至100个孩子，芬兰、法国等其他欧盟国家随后也承诺接收部分难民儿童。

　　阿芙尚·汗呼吁这些欧盟国家兑现承诺，“研究一切可能的办法，为这些孩子的转移安置提供便利”。

　　联合国难民署统计显示，大约11.6万名难民和非法移民生活在希腊。希腊政府的数据显示，这十余万人中，大约5500人是无人照管的未成年人，其中不少人的居住环境狭小、不卫生。

　　【防范疫情扩散】

　　申根区国家原本有互相开放边境的便利，但是考虑到新冠肺炎疫情在欧洲迅速蔓延，德国16日恢复与五个申根区国家的内部边境管控，包括法国、奥地利、瑞士、卢森堡和丹麦。

　　申根区国家共26个，包括多个欧盟国家以及瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。

　　此外，欧盟及其成员国领导人17日召开视频峰会，决定暂时关闭外部边界，初步期限是30天，以期阻止疫情扩散。欧盟方面承诺建立快速通道，确保药品、食品和货物流通，确保欧盟公民能回国。

　　据联合国难民事务高级专员公署17日发布的数据，眼下在德国境内的难民和寻求庇护者群体中已有至少10例新冠肺炎确诊病例。

　　阿芙尚·汗17日提醒欧洲国家，应提前安排好病毒检测程序以便安全接收难民儿童，同时保障孩子们的居住环境卫生。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)
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