IMF拒绝委内瑞拉抗疫援助贷款请求

国际货币基金组织（IMF）17日拒绝委内瑞拉政府提出的50亿美元抗疫援助贷款申请，理由是委内瑞拉政府不受国际社会普遍承认。

【求助遭拒】

委内瑞拉受美国等西方国家制裁，主要收入来源石油生产和出口受创，近年来经济深陷困境，而新冠肺炎疫情可能带来新一波冲击。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗向IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃致函，请求援助：“委内瑞拉政府正采取多项预防性措施，并竭尽全力执行彻底、严格的控制措施保护委内瑞拉人民。因此，我方请求您的组织评估，能否批准利用快速融资工具的应急基金渠道，授予委内瑞拉50亿美元融资。”

IMF一名发言人发表声明说：“可惜，（国际货币）基金无法考虑这一请求。如我们先前所说，IMF参与各成员国项目必须以国际社会对国家官方政府的承认为依据……当前（委内瑞拉政府所获）承认不清晰。”

马杜罗在2018年总统选举后宣布赢得连任，但时任委内瑞拉国会议长胡安·瓜伊多为首的反对派指认马杜罗阵营舞弊、选举无效。美国和欧洲、拉丁美洲部分国家不承认马杜罗政府，支持瓜伊多出任委内瑞拉领导人。美国借经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段试图逼迫马杜罗下台。

【经济受困】

委内瑞拉人口大约3000万，截至17日仅33人确诊感染新冠病毒，但疫情如何影响这个已陷入困境的经济体，让人担忧。

疫情在全球暴发以前，委内瑞拉的石油产业已经遭遇重创。美国政府去年施加新一轮严厉制裁，导致委内瑞拉原油产量下降将近一半。眼下油价因为主要产油国分歧而大幅下跌，委内瑞拉国家财政和人民生活承受更多压力。

沙特阿拉伯本月早些时候突然宣布大幅增产原油，以“报复”另一大产油国俄罗斯，后者拒绝配合石油输出国组织（欧佩克）协同减产，以推升全球油价。沙特举措导致油价大跌，按照美联社的说法，委内瑞拉尤其因而大受打击，因为沙特增产的产品多为重质原油，与委内瑞拉的主要原油产品同属一类。

一些经济分析师认为，马杜罗政府向IMF求援显现他对这一机构的态度变化，说明委内瑞拉可能正承受极大经济压力。马杜罗曾指认设于美国首都华盛顿的IMF受美国操纵、危害拉美经济。

【政治原因】

美联社报道，虽然IMF没有承认瓜伊多为委内瑞拉合法领导人，但美国作为最大“股东”，对IMF重大决策有否决权，美国可能对这一国际金融机构施加压力，阻止它向马杜罗政府提供贷款。

IMF2011年设立快速融资工具，作为一次性、短期贷款工具，旨在帮助低收入国家纾解自然灾害等突发事件冲击。一国可申请的援助额度以该国给IMF缴纳的“份子钱”数额为上限，委内瑞拉的额度大约为50亿美元；这种应急贷款的规定使用范围也比传统援助贷款更有限。

IMF16日说，已有20多个国家向它申请抗疫援助资金，快速融资工具可以拨付500亿美元，以缓冲疫情对成员国经济影响。伊朗中央银行上周声明，已请求IMF提供50亿美元抗疫援助。

不过，如果IMF经评估认定国家债务水平“不可持续”，便不会批准新贷款。按照美联社的说法，即使IMF不以政治理由拒绝援助委内瑞拉，委内瑞拉当前的债务违约状况也可能让它难以获得IMF贷款。（沈敏）（新华社专特稿）

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