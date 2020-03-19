三州全胜　拜登“碾压”桑德斯

美国民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登17日再度“横扫”对手、佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯，在当天举行党内预选的三州均取得胜利。

依据多家媒体公布的计票结果，拜登在佛罗里达州和伊利诺伊州轻松获胜，得票率分别高出桑德斯近40个和20多个百分点，同时，“拿下”亚利桑那州也几无悬念，继而进一步拉开与桑德斯的民主党代表票数差距。

77岁的拜登目前所获代表票数已超过赢取民主党总统候选人提名所需票数的一半。按照美联社的说法，提名“似乎近在咫尺”。已有部分民主党人“以党内团结之名”呼吁78岁的桑德斯退选。

竞选人“可选性”是本届民主党预选一大焦点议题，而当前的新冠肺炎疫情对拜登尤为有利。路透社报道，依据美国爱迪生研究公司民意调查结果，三州多数选民更信赖拜登处理重大危机的能力；七成选民相信，拜登最有可能击败现任总统唐纳德·特朗普。

美联社报道，拜登当晚在老家特拉华州发表视频直播讲话，似乎已放眼预选后的竞选。他感谢桑德斯及其年轻“铁粉”选民，说“听到了”年轻选民的呼声。

知情人士披露，桑德斯没有立即与拜登沟通。他当天早些时候发表视频直播讲话，内容多关联2万亿美元抗疫方案。桑德斯的一些高级顾问仍预期，疫情持续蔓延或许能扭转局势。

受疫情影响，原定17日举行预选的俄亥俄州和稍晚举行预选的其他四州决定推迟预选。这意味着民主党本月29日以前暂不会举行预选，因而让桑德斯短期内无法赶超拜登。

美国共和党全国委员会17日发表声明说，现任总统特朗普已经锁定美国2020年总统选举共和党候选人提名。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：于洋、贾文婷)