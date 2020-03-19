“人权卫士”实为人权灾难制造者（钟声）

奉劝美国当局收起傲慢与偏见，切实正视、检视自身存在的严重人权问题，停止打着人权的幌子在世界上招摇生事，停止制造人权灾难的霸权行径，补上正确履行国际人权义务的必修课

当美方一些人对他国人权事务指指点点时，人们不禁要问，“美式人权”究竟给世界带来了什么？透视当今世界凿凿在册的严重人道主义灾难，能够看到美国人权纪录上的诸多劣迹，那是美方动辄发动战争、干涉他国内政行径带来的恶果。中国国务院新闻办公室近日发表《2019年美国侵犯人权报告》，再一次用无可辩驳的事实昭告世界，美国不仅国内人权问题缠身，而且肆意践踏他国人权，更以人权之名行霸权之实，制造了大量人权灾难。

美方穷兵黩武，是持续动荡和严重人道主义灾难的制造者。美国前总统吉米·卡特2019年6月指出，美国两百多年历史中仅有16年没有打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。在过去几十年里，美国炮弹在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚和也门的土地上狂轰滥炸，战乱不息，平民伤亡，生灵涂炭，而恐怖组织借机坐大，制造着灾祸频仍的“死循环”。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所2019年发布的研究报告显示，2001年以来，美方发动战争花费超过6.4万亿美元财政开支，造成80.1万人死亡。阿富汗战争造成超过4万名平民死亡，约1100万人沦为难民；伊拉克战争造成超过20万平民死亡，约250万人沦为难民；叙利亚战争造成超过4万名平民死亡，660万人逃离家园。美方对移民实行“零容忍”政策，却忘了自己才是美洲地区移民问题不断恶化的始作俑者，拉丁美洲移民北上正是为了逃脱美国对外干涉政策导致的“地狱”。信奉霸权的美方一些人，痴迷于战争和杀戮，他们的人权观究竟是什么？显然，他们对数以千万计人民的生存权、发展权早已麻木不仁。

美方单方面实施制裁，严重侵犯他国人权。当前，新冠肺炎疫情正在全球多点暴发，携手抗击疫情、维护全球公共卫生安全，才是促进人权发展的应有之义。美方却反其道而行，持续对伊朗施加单边制裁，违背人道主义精神。美国学者乔伊·戈登在《看不见的战争：美国和伊拉克制裁》一书中曾告诫，美国应明白，给遥远的国家施加贫困并不会让这个世界更美好，也不会让包括美国在内的任何一方变得更安全。美方不停地对外挥舞制裁大棒，受损的当然是他国人权。2019年5月，联合国发布的秘书长报告指出，美国对古巴长达近60年的经济、商业和金融封锁，是对全体古巴人民人权的大规模、系统性公然侵犯；2019年8月，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特发表声明指出，美方对委内瑞拉实施的单方面制裁，可能最终剥夺该国人民的基本人权。2019年9月，联合国人权理事会第四十二次会议举行专题讨论会，与会国家和非政府组织代表纷纷谴责美方搞单边制裁。美方对国际社会的正义呼声充耳不闻，顽固地把人权当作“惩罚”他国的政治筹码，是典型的霸权行径。

美方肆无忌惮地推行单边主义政策，一方面把自己供在“人权神坛”上，另一方面却无视肩负的国际人权义务。在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国2021财年预算案却将提供给世界卫生组织的资金减半。美国相继退出联合国人权理事会、联合国教科文组织、全球移民协议等多边机制，并仍未批准《经济、社会和文化权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》《残疾人权利公约》等核心国际人权公约。美方还以霸凌行径威胁国际机构，扬言称如果国际刑事法院调查美国及其盟国的人员在阿富汗战争中涉嫌犯下的战争罪行，美方将对“直接负责调查”的人员采取禁止入境、冻结资产等报复措施，甚至包括对国际刑事法院进行经济制裁。对联合国人权规则合则用、不合则弃，奉行典型的双重标准，美方行径简直就是对“人权”一词的玷污。

美方大搞假人权、真霸权，这是“人权卫士”假面具根本掩藏不住的真相。国际道义、人类良知不可违，世界人权事业不是空中楼阁，只有推动各国共同发展、共同繁荣，才能促进世界人权事业发展。奉劝美国当局收起傲慢与偏见，切实正视、检视自身存在的严重人权问题，停止打着人权的幌子在世界上招摇生事，停止制造人权灾难的霸权行径，补上正确履行国际人权义务的必修课。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 03 版）

(责编：刘叶婷、贾文婷)