美万亿刺激计划难消担忧

美国政府消息人士17日披露，联邦政府正讨论一项可能涉及逾1万亿美元的刺激计划，包括向美国民众直接派发现金，以缓解新冠肺炎疫情给经济带来的冲击。

彭博新闻社报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦提议，4月底前向民众派发2500亿美元现金。如果国家紧急状态持续，4周后将再派发5000亿美元。特朗普政府尚未确定派发现金人均额度，但希望每人超过1000美元，高收入人员除外。

“美国人现在需要现金，总统想立即提供现金……接下来两周内就需要，”姆努钦17日说，“这是一个很大的数字。我们提出一项方案，将为经济体注入1万亿美元。”

知情人士说，美国政府讨论的一揽子刺激计划总规模8500亿美元，但在新增举措后，总金额可能高达1.2万亿美元。

姆努钦17日前往国会，就万亿美元刺激计划与民主、共和两党高层沟通。姆努钦警告，如果不及时采取行动，新冠疫情可能将美国失业率推高至20%，并且对经济造成持续伤害。

路透社报道，特朗普政府最近几天就疫情对经济影响的态度发生显著转变，最初轻描淡写，如今强力推动经济刺激计划。

【难称“定心丸”】

一些媒体和分析师认为，美国政府推出大规模刺激计划很难完全消除疫情带来的冲击。

穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，即使在刺激计划作用下，美国经济在第一、第二季度仍将出现2%至3%的萎缩，在第三季度企稳后，有望在第四季度出现1.5%的小幅增长。

赞迪告诉美国消费者新闻与商业频道(CNBC)，刺激计划“将为家庭和小企业提供现金支持，帮助经济至少挺过一阵子”，“为应对金融危机，财政部还需采取更多行动，为所有企业提供资金支持。这是应对迫在眉睫的流动性危机唯一办法”。

美国明尼阿波利斯联邦储备银行前行长、罗切斯特大学经济学教授纳拉亚纳·科切尔拉科塔认为，在疫苗研制成功之前，疫情对美国经济的冲击将一直存在，很可能持续到2021年。美国经济需要的不止1.2万亿美元，推出刺激计划是积极一步，但方案仍有不足。

一是着眼短期应对，忽视长期影响。现有刺激计划多集中于短期应对措施，对未来两年没有全面的财政干预规划。不少分析师认为当前疫情冲击不亚于2008年金融危机，因而刺激规模应至少达到当年救市方案的水平，即相当于同时期国内生产总值（GDP）的6%，意味着需要2.5万亿美元。

二是援助范围宽泛，需要按需细分。疫情对各行业、各群体产生的影响不同，因而援助力度应有所不同，刺激计划涉及的援助能否提供给最需要的对象存在疑问。比如，特朗普政府提议薪资税减免，针对的只是就业人群，无法惠及失业者。科切尔拉科塔建议，对年轻消费群体加大派钱力度，才能起到定向提振消费的效果。

三是医卫亟需支持，现有措施不多。刺激计划更多集中于经济、金融领域，支持防疫工作的不多。科切尔拉科塔建议，可以通过给接受新冠病毒检测的人员发奖金等手段加强防疫筛查和应对力度。（徐超）（新华社专特稿）

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