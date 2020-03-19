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外交部：中方敦促美方立即停止对中国媒体的打压

2020年03月19日08:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽18日表示，中方敦促美方立即停止对中国媒体的打压，否则损失更大的将是美方。

耿爽在当日例行记者会上说，中方采取的有关措施，完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要反制，造成当前的局面起因和责任都不在中方。

他表示，中美建交40多年来，两国之间的人文交流合作蓬勃发展，双方都从中获益良多。中国媒体多年来为增进中国民众对美国的客观了解和友好感情，发挥了重要积极的作用。

耿爽说，我们敦促美方摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈的思维，多做有利于中美互信与合作的事情。中方不惹事，但也不怕事。我们敦促美方立即停止对中国媒体的打压，否则损失更大的将是美方。

针对美方相关记者的离境问题，耿爽表示，中方会依据《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》（国务院第537号令）和中国出入境相关法律法规，并结合实际情况，包括当前疫情的情况来处理有关问题。

耿爽说，美方要求中方60名记者在3月13日前离开美国。中方多次与美方协商，表示考虑到疫情原因及航空公司机票难以预订，美方能否宽限、能否灵活，但美方没有给予任何的宽限或灵活。“但中方会根据实际情况处理这些美国记者的离境问题。我们的处理会更加通情达理，也会更具有人道主义精神。”

 

(责编：贾文婷、杨牧)
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