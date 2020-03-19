躬身入局不知难！欧美同学会帮扶的两个县整体脱贫！

2020年2月28日，据甘肃省人民政府发布的消息，渭源县和文县退出贫困县。渭源县北寨镇和文县范坝镇由欧美同学会（中国留学人员联谊会）定点帮扶。渭源县和文县的脱贫摘帽，意味着北寨镇和范坝镇整体脱贫。

甘肃定西市人大常委会副主任、渭源县委书记吉秀说：“渭源县实现脱贫摘帽，这其中凝结了欧美同学会和各位学长的真诚帮助，渭源人民将永远铭记！”

“喜悦！感谢！激动！”甘肃渭源县北寨镇党委书记张海波说：“在欧美同学会学长的大力帮扶支持下，北寨镇于2019年顺利实现全镇整体脱贫摘帽。”

“这红火的日子要感谢欧美同学会！”北寨镇盐滩村党支部书记金银生说，欧美同学会学长帮助我们村建成了菌棒生产车间，带动分红50户，每户年增收1000元。2019年全村集体经济收入达到了20.96万元。

“欧美同学会帮扶措施实、效果好，助推了文县脱贫攻坚进程。”甘肃文县县委副书记王光龙说，欧美同学会着重帮助贫困户提高发展能力、帮助贫困地区厚植发展动力，出实招、用新招，招招见实效！

甘肃是脱贫攻坚任务最艰巨的省份之一，尤其是定西、临夏等地古来就有“苦瘠甲于天下”之称。2013年2月3日，习近平总书记来到了甘肃定西市渭源县元古堆村，走进百姓家里，探真贫、听心愿，“咱们一块儿努力，把日子越过越红火。”总书记的铿锵话语响彻神州大地，殷殷嘱托铭刻干群心间。

2018年，欧美同学会主动对接渭源县和文县，并多次组织海归专家服务团深入帮扶，正式拉开助力两县脱贫攻坚的大幕。

2018年9月27日，全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺在宁夏银川召开的欧美同学会（中国留学人员联谊会）助力脱贫攻坚工作会议上指出，广大留学人员要自觉站在时代前列，勇挑重担、继续发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，以咬定青山不放松之志，再接再厉，不断开创留学人员助力脱贫攻坚工作新局面。

2018年9月27日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）助力脱贫攻坚工作会议在宁夏银川召开，陈竺会长出席并讲话。

欧美同学会牢记习近平总书记关心和牵挂，发挥组织优势，凝聚广大留学人员，和帮扶的困难群众拧成一股绳，心往一处想，劲往一处使，汗往一处流。定思路、找方向、克服困难，想方设法助力困难群众增加收入，仅两年时间，就助力两县两镇整体脱贫摘帽。

奏响脱贫攻坚的“合奏曲”

2017年以来，欧美同学会新一届党组、领导班子自领任务、自担责任、主动作为，将脱贫工作从原来的贵州省黔西南州扩大到深度贫困地区的甘肃、宁夏，聚焦到贵州、甘肃、宁夏“三省区四县三镇一乡”（贵州黔西南州望谟县打易镇、甘肃渭源县北寨镇、甘肃文县范坝镇、宁夏西吉县硝河乡）；将扶贫方向聚焦到产业帮扶、健康医疗帮扶、教育帮扶、就业帮扶；将扶贫思路确定为分层、分类、分步实施。

2018年5月12日，欧美同学会“凝聚海归人才 助力脱贫攻坚”座谈会在四川成都举行。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君指出，欧美同学会作为党领导下的人民团体，必须要围绕党和国家的中心工作，为决胜全面建成小康社会打好精准脱贫攻坚战，发挥留学人员群体优势。

2018年9月26日，欧美同学会助力脱贫攻坚现场会在甘肃渭源召开。

一以贯之加油干，躬身入局不知难。广大留学人员的企业如北京爸爸的选择科技有限公司、有名新学网络发展有限公司、新博医疗技术有限公司、中利（集团）航农科技股份有限公司、青岛国际经济技术合作（集团）有限公司、美国史迪威国际战略咨询集团、法国欧瑞泽基金、安徽桃花源工贸集团、安徽淮北恒吉贸易有限责任公司、江苏张家港英华材料科技有限公司等一大批海归企业积极参与到脱贫攻坚的主战场……

发挥留学人员群体优势是欧美同学会助力脱贫攻坚的题中应有之意，全国各级各类组织广泛参与，奏响了一曲欧美同学会助力脱贫攻坚的“合奏曲”。

2019年5月，欧美同学会组织召开渭源脱贫攻坚座谈会

“分层分类分步实施、梯度部署”的精准扶贫模式在“三省区四县三镇一乡”得到实践，从脱贫攻坚的茶叙会、调研会到专题会、现场会，从北京南河沿大街111号到贫困地区的田间地头，脱贫攻坚这个关键词把留学人员和贫困地区的老乡们紧紧联系在一起。

“我们既要搞好科技工作，也要做好扶贫工作。”“这是海归人员一次很好的接受国情教育的机会。”陈竺会长的讲话一直让参与脱贫攻坚的海归们不能忘怀。

在脱贫攻坚的大局中，欧美同学会的政治性、先进性、群众性越发凸显；系统优势、组织优势、资源优势不断强化，全国一盘棋的理念和布局愈加清晰。为“决战脱贫攻坚，决胜同步小康”贡献留学人员群体的智慧和力量，2019年3月8日，《欧美同学会（中国留学人员联谊会）关于助力脱贫攻坚的实施意见》正式发布。

心有大爱勇担当，至诚报国展情怀。欧美同学会的脱贫攻坚举措在国务院扶贫办的会议上作为经验交流。国务院扶贫办社会扶贫司司长曲天军指出，欧美同学会敢于到“苦甲天下”的甘肃定西和宁夏西吉主动帮扶贫困县乡的事，体现了迎难而上、大爱无疆的情怀；营造了向上、向善的社会氛围；体现了欧美同学会心系贫困群众、积极回报社会的高度政治觉悟。

对症施治 贫困发生率下降到0%

2018年9月，欧美同学会（中国留学人员联谊会）在渭源县组织召开脱贫攻坚现场会。当时，会议将扶贫方向聚焦到产业帮扶、健康医疗帮扶、教育帮扶、就业帮扶四个重点领域。

发挥优势，重点发力，精准帮扶。欧美同学会学长们的身影经常出现在渭源县的田间地头，深入困难群众中，分析研判，掐准贫困的根子。在教育、医疗方面实现重点帮扶，通过归国留学人员帮助贫困学子学有所成、培养有教育基础的农户成为新型农民，让致富带头人有劲可使，“授人以鱼”，更“授人以渔”，积极探索助力脱贫攻坚和乡村振兴的新思路。

据统计，欧美同学会已连续7次召开专题会议研究对接帮扶渭源县脱贫攻坚工作，组织留学人员组成海归专家服务团12次到渭源县开展定点帮扶交流，捐赠物资、现金累计1120.88万元，签订帮扶意向协议32项，主要涉及产业、教育和卫生、种养殖等，大部分已经落实。

在甘肃省政府权威发布的同时，欧美同学会收到几封来自渭源北寨镇的感谢信，这些感谢信是向欧美同学会报喜的：“我们脱贫了！”

渭源县北寨镇郑家川村危房改造户范得川说：“在欧美同学会爱心学长的资助下，2019年年底，我的新房屋修建完成，一家4口已经住进宽敞明亮的房子。”

甘肃康鑫源生态农业科技发展有限公司总经理王艳说：“我们公司的农产品已经于2019年底正式在北京新发地农贸市场开始销售。学长们的帮助给我的创业路提供了信心和决心，在这里我再一次表示深深的谢意！”

帮学帮教 助力农产品外销

在甘肃，欧美同学会还帮扶了另一个深度贫困地区文县范坝镇。文县位于甘肃省最南端，地处秦巴山地，是甘肃的南大门，素有“陇上江南”美誉， 却因山大沟深、石多土薄，且地质灾害频发，成为甘肃深度贫困县区之一，同时也是全国深度贫困地区。在本次甘肃省公布的31个退出的贫困县中，文县也名列其中。

记者从文县获悉，在全县干部和群众的不断努力下，在欧美同学会的有力帮扶和关心支持，截止到2019年底文县全县累计减贫76516人，剩余贫困人口144户450人，贫困发生率下降至0.22%。

据统计，2018年下半年，欧美同学会组织海归专家服务团投身文县脱贫攻坚，运用自身所长，赴文县开展实地考察和项目对接，签订25项对接项目协议，为文县捐赠了价值329.33万元的科技教材、产业加工设备等。

欧美同学会留苏分会青委会副秘书长、北京亿康佳联科技有限公司总经理陈海嬿联系捐赠智慧教室、与文县当地企业建立销售意向协议和捐赠部分现金。

陶行知智慧助学基金、睿创优学教育集团、乐宝教育控股集团捐赠教育信息化设备、建设智慧教室实验班和教育信息化实验点，捐赠教具等；中科院研究员童哲捐赠帮扶资金10万元；北京爸爸的选择科技有限公司捐赠多套核桃加工和烘干机，签订中药材销售协议……

2018年12月4日，欧美同学会海归服务团朱晓明学长（左）、陈海嬿学长（中）和甘肃文县统战部部长黄顺福（右）与小学孩子们亲切交流。

得知渭源县、文县脱贫摘帽的消息时，留美分会副会长、北京爸爸的选择科技有限公司CEO王胜地的内心不能平静，他告诉记者：“在总会的统一部署下，我们第一时间介入，今天，我们的努力终于有了收获！”

陈海嬿告诉记者，文县地理条件特殊，那里的气候适合多种植物生长，原生地貌和物产非常丰富，尤其是中草药和茶叶以及山野菜。陈海嬿说，“脱贫摘帽只是第一步，在之后的乡村振兴走向富裕中，同样大有可为！”

实际上，这些学长躬身加入对口帮扶行列，完全是出自一种情怀和担当。陈海嬿说：“我认为任何的帮扶都应该是没有太多计较。如果说回报，那就是希望能看到更多的文县人才在国家建设中发挥重要作用，也希望文县的特色山水、人文、特产走向全国，走出国门。”

陈海嬿的想法是一种共识，留学人员求学海外，学成归来，心怀赤子之心，在创新创业创造的同时，积极响应号召，投身助力打赢脱贫攻坚战的行列。他们为老乡脱贫高兴，也为能助力打赢全局性的脱贫攻坚战添砖加瓦、贡献力量感到骄傲和自豪。

不忘初心 对贫困县进行造血式帮扶

“结合深度贫困地区实际和留学人员各自特长优势，做好重点帮扶地区脱贫建档立卡信息化工作，扎实做好产业、教育、健康、就业帮扶等精准扶贫重点工作；要培育内生动力，树立乡村振兴与脱贫攻坚有机融合的工作理念，实现脱贫攻坚与乡村振兴的良性互动和有机衔接。”陈竺会长在欧美同学会（中国留学人员联谊会）助力脱贫攻坚工作会议上提出要求。

2018年9月27日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）助力脱贫攻坚工作会议在宁夏银川召开。

输血、造血并重，扶贫、扶智、扶志结合，既培植发展后劲，又挖掘内生动力。在这场行动中，全国各级各类组织广泛参与。

2018年以来，江苏欧美同学会的“启明星行动”既将贫困地区的致富带头人请到江苏，进行跨省技能培训，又在线上帮助销售蜂蜜等农特产品。

2019年10月，欧美同学会助力脱贫攻坚与乡村振兴致富带头人专题培训班交流座谈会在北京举行，“三省区四县三镇一乡”的致富带头人齐聚北京学习致富经验，共谋发展之道。

2019年10月，欧美同学会助力脱贫攻坚与乡村振兴致富带头人专题培训班召开。

2019年10月，“三省区四县三镇一乡”的致富带头人座谈会召开。

2020年1月，在北京市欧美同学会协助下，渭源县在北京新发地农产品批发市场成功举办渭源农产品推介会，优质农产品成功在首都销售。

推介会上，渭源县相关部门和企业分别与5家京企签订了总价1亿元的西芹、马铃薯、百合、娃娃菜、食用菌供销合作协议，预计年内可实现交易额5000万元。推介会达成百合订单23万元，现场销售中药材、马铃薯制品、食用菌、手工制品等5.7万元。

2020年1月，渭源县农产品推介会在北京新发地举行

渭源县农产品

久久为功 不获全胜决不收兵

数据显示，经过七年多时间精准扶贫，特别是四年多的脱贫攻坚战，我国现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到去年底的551万人，贫困县从832个减少到今年的52个，接近完成脱贫攻坚的目标任务。

脱贫攻坚越到紧要关头，越要坚定必胜信心，越要有一鼓作气的决心，尽锐出战、攻坚克难，不获全胜决不收兵。

在决战决胜脱贫攻坚座谈会上，习近平总书记深刻分析脱贫攻坚面临的形势，就确保高质量完成脱贫攻坚目标任务作出重大部署，动员全党全国全社会力量，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保取得最后胜利。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君表示，欧美同学会党组将坚定不移地学习贯彻习近平总书记有关扶贫工作的重要讲话精神，继续积极动员和组织各级各类组织及广大留学人员，持之以恒地落实《欧美同学会（中国留学人员联谊会）关于助力脱贫攻坚的实施意见》确定的各项任务，坚持助力重点帮扶的深度贫困地区三省区四乡镇全部脱贫摘帽，并持续助力帮扶地开始探索乡村振兴的有效途径，为全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战做出留学人员群体应有的贡献。

来源:《留学生》杂志

(责编：于洋、杨牧)