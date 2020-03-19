综合消息：非洲多国首报新冠肺炎病例 南非确诊病例数破百

新华社约翰内斯堡3月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：18日非洲国家新冠肺炎病例继续增加，其中南非确诊病例数破百，赞比亚、吉布提等国首次报告确诊病例，布基纳法索报告首个死亡病例。

赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚18日说，该国首次确诊两例新冠肺炎病例，患者为一对赞比亚夫妇，有法国旅行史。赞比亚总统伦古当日通过社交媒体呼吁民众不要恐慌，如发现疑似病例要及时报告。

吉布提卫生部18日发布声明说，吉布提当天确诊首例新冠肺炎病例，为来自西班牙的输入性病例。

冈比亚17日报告首个确诊病例。该国卫生部长萨马泰说，这名20多岁的女性确诊患者15日从英国返回冈比亚。冈比亚总统巴罗此前已下令关闭全国所有学校、露天市场，并禁止公众聚集。

此外，布基纳法索18日报告该国首例新冠肺炎死亡病例，这也是撒哈拉以南非洲第一例新冠肺炎死亡病例。该国当日新增7例新冠肺炎确诊病例，累计确诊27例。

南非卫生部的数据显示，截至18日晨，南非累计确诊新冠肺炎116例。南非总统西里尔·拉马福萨日前宣布进入国家灾难状态，并采取禁止高风险国家公民入境、禁止大型集会、关闭学校和海陆口岸等手段，以控制病毒扩散。

其他非洲国家的新冠肺炎确诊病例17日、18日也不断增加。埃塞俄比亚、刚果（金）、加蓬、卢旺达、加纳、塞内加尔、坦桑尼亚、肯尼亚、塞舌尔、喀麦隆、赤道几内亚、利比里亚、几内亚等国都出现了1至5例不等的新增病例。

为防止疫情进一步扩散，非洲不少国家加强了应对措施。塞内加尔、贝宁、多哥、刚果（布）均宣布暂时取消部分国际航班；坦桑尼亚宣布从17日起的未来30天内禁止一切形式的公共集会，关闭从幼儿园到高中阶段的所有学校，暂停一切体育赛事；赞比亚则宣布从本月20日起暂时封闭境内所有院校；贝宁政府决定，从19日起限制出入境，所有乘飞机入境的旅客需要强制隔离14天，停止发放签证等；利比里亚总统维阿也宣布此次疫情为国家突发公共卫生事件，并启动公共卫生应急管理系统，全国学校临时停课一周。

此外，虽然并未出现新冠肺炎确诊病例，圣多美和普林西比（简称圣普）以及尼日尔两国的政府也采取了严格的防范措施。圣普总统埃瓦里斯托·卡瓦略17日宣布，该国即日起进入公共卫生紧急状态。尼日尔宣布自19日起暂停首都尼亚美的国际航线两周，国内全部陆路出入境口岸自19日起关闭两周，但货物运输不受限制，此外自20日起关闭全国学校两周。

世界卫生组织日前在其网站刊文指出，截至3月12日，该组织在协调、治疗、感染预防和控制、社区参与和监测等技术领域的62名专家已在非洲18个国家部署，该组织计划部署更多专家，协助非洲各国政府应对疫情并阻断病毒传播。（执笔记者：荆晶；参与记者：王小鹏、邢建桥、王守宝、王松宇、张改萍、许正、李斯博、储信艳、文浩、乔本孝、郭俊、肖玖阳、赵宇鹏、郑扬子）

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