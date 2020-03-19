新华社法兰克福3月18日电 综述：德国三大车企停工应对疫情扩散

新华社记者沈忠浩

鉴于新冠肺炎疫情在欧洲持续扩散，德国宝马集团首席执行官奥利弗·齐普塞18日宣布即日起关闭宝马欧洲工厂，停工停产预计持续至4月19日。至此，德国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马均已宣布在欧洲停工。

汽车业是德国最大的支柱产业，贡献了该国约5%的国内生产总值和4%的就业。受疫情冲击，三大汽车制造企业普遍感受到市场需求萎缩、供应链风险上升。同时，随着政府出台更严厉的防控措施，企业日常运营也受到影响。

齐普塞表示，与许多其他商品一样，当前人们的汽车消费需求大大降低，欧洲不少经销商已暂时关闭。宝马遵循对销售变化的预测，灵活调整产量。

大众集团17日宣布逐步暂停其欧洲乘用车工厂的生产活动，德国工厂将从19日起停产至少两周。

大众集团乘用车部门首席运营官拉尔夫·布兰德施泰特表示，新冠肺炎疫情在欧洲扩散对汽车需求的影响日益加大，同时零部件供应变得越来越困难。此外，员工对疫情扩散的担忧上升，大众决定暂停生产也符合员工利益。

戴姆勒集团17日也宣布暂停其在欧洲的大部分生产以及部分行政部门的工作，为期至少两周。

戴姆勒当天发布新闻公报说，鉴于新冠肺炎疫情持续传播，尚难准确评估及量化其对戴姆勒业绩的影响。但通过停产停工，戴姆勒可以更好地保护员工、中断病毒传播链并遏制疫情蔓延。

德国汽车工业联合会18日公布的数据显示，今年前两个月，欧洲汽车市场销量同比下滑7.3%，其中2月份德国销量同比下滑11%，意大利和西班牙分别下滑9%和6%。与此同时，中国、日本、美国、印度、巴西等海外市场销量也出现萎缩。

德国车企普遍预测，2020年汽车业的处境将异常艰难，突如其来的疫情令本就面临全球贸易不确定性和自身转型等挑战的汽车业雪上加霜，因此有必要在停工期间为后续发展做好准备。

戴姆勒方面认为，停工有助于企业为暂时性的需求萎缩做好准备，保存财务实力。

齐普塞指出，宝马停工的目的之一是保持企业的“行动能力”,为疫情过后的生产运行做好准备。

不过，中国市场的复苏给德国车企带来希望。大众集团发言人约恩·罗根布克表示，随着中国的疫情趋于稳定，大众集团在华绝大部分工厂已经复工，需求也在回升。

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