美国拖欠世卫组织会费遭批评

世界卫生组织网站显示，截至今年2月29日，美国仍然拖欠2019年世卫组织会费，拖欠比例超过70%。美国还应在今年1月1日前缴纳总额约1.2亿美元的2020年会费，但至今分文未付。根据美国白宫日前向国会提交的2021财年联邦政府预算报告，美国将削减2021年向世卫组织提供的资金支持，从上一年度的1.23亿美元锐减至5800万美元。

据世卫组织网站介绍，该组织的预算资金约一半来自成员会费和捐款，其余资金来自联合国、非政府组织、慈善基金会等自愿捐款。世卫组织明确规定，成员应按财富和人口状况交纳相应数额的“评定会费”，这是该组织资金的重要来源。

当前，新冠肺炎疫情在全球多地扩散，国际社会正处在合力抗疫的关键时期，世卫组织在协调各国共同遏制疫情蔓延、推动针对新冠病毒的优先研究等方面发挥着重要作用。3月13日，世卫组织等机构发起“新冠肺炎疫情应对团结响应基金”，呼吁个人和组织为抗疫作贡献，得到了国际社会的纷纷响应。

《赫芬顿邮报》评论说，美国政府削减向世卫组织提供的资金支持，是在全球大规模传染病风险不断加大的情况下发生的，这凸显了美国背弃国际卫生合作承诺的危险政策。美国的行为看似给自己“省了钱”，却削弱了国际社会应对公共卫生突发事件的能力，长远来看将对全球经济发展造成破坏。

美国《福布斯》杂志评论说，美国在军事开支上毫不吝惜，仅今年就达7380亿美元。与之形成鲜明对比的是，美国在卫生领域的投入远远不足，这包括对美国疾病控制与预防中心的投入，以及对国际性卫生组织的资助。评论指出，国际卫生合作和投入至关重要，气候变化、传染病暴发等对人类的威胁或比传统军事挑战都大。

美国里德学院经济学教授金伯利·克劳斯指出，美国当前面临的公共卫生危机，某种程度上正是由“美国优先”政策导致。2008年国际金融危机应对经验证明，各国共同努力、步调一致是走出困局的最好办法。但遗憾的是，如今美国政客们打着“美国优先”的旗号把麻烦归咎于其他国家，也为全球抗疫合作竖起围墙，“边界和围墙不会保护我们，国际合作、信息共享才是应对全球公共卫生危机的最佳途径”。

英国《卫报》评论说，美国大幅削减提供给世界卫生组织的资金支持，这将破坏国际社会应对大规模传染病的努力。近年来，美国政府在单边主义外交政策上越走越远。在国际格局面临深刻转变之际，美国所表现出的不确定性，腐蚀着国际社会多年努力建立起来的合作机制。

（本报华盛顿3月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)