“团结合作的信心更加坚定”

巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站园区。

本报记者 丁雪真摄

莫斯科地铁西南线项目盾构机维保人员监控调整参数。

中国铁建莫斯科地铁西南线项目供图

俄罗斯莫斯科地铁西南线项目有序作业，海信南非工业园生产线秩序井然，尼日利亚拉伊铁路试运行反馈良好，巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站持续保障2000多万人的用电……面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，中国与共建“一带一路”国家共同努力，在做好疫情防控的同时，积极推进生产建设，为当地经济社会发展作出贡献，得到各方高度评价。

俄罗斯莫斯科地铁西南线

严格防疫要求，展现强大执行能力

3月17日，中国铁建俄罗斯公司承建的莫斯科地铁西南线马梅里站项目现场，第四台盾构机“玛丽亚”号开始了该站至斯拉夫世界站盾构区间左线掘进工作。此前，第三台盾构机“加丽娜”号已于13日开始右线掘进。新冠肺炎疫情期间，中俄建设者一边抓疫情防控，一边抓施工进程，稳步推进项目建设。

莫斯科地铁西南线项目主要施工任务，包括秋列涅夫将军站、斯拉夫世界站和马梅里站等3站及其区间和附属结构建设工程，所涉线路长约6.5公里，区间6条隧道均由中国铁建自主研发的盾构机掘进施工。项目将连通莫斯科中心城区与科穆纳尔卡新城，投入运营后将大幅缓解莫斯科中心城区交通压力。

记者在施工现场看到许多当地员工正在作业。“为应对疫情带来的人手短缺问题，项目部利用当地人才市场特点，逐步实现人才劳务属地化，打造国际化项目团队。”中国铁建俄罗斯公司董事长蒙涛说。

“在保障工期节点的同时，我们严格遵守俄方相关防疫规定，并制定疫情防控应急预案，全力保障员工安全健康，确保工程建设稳步推进。”项目总负责人薛立强表示，项目部积极配合莫斯科市政府进行健康检查，每周组织全体中国员工参与，同时采购口罩、洗手液、消毒液等防疫物资，每天对生活区、办公区等按时消毒。

记者看到，任何人员进入工区，首先要经过值班岗亭安全员测量体温，逐一登记姓名、所属部门等，对记者这样的外来人员更是严格检测。

“有关疫情防控措施得到充分落实，至今没有出现新冠肺炎确诊病例或疑似病例。中国企业有效克服疫情带来的不利影响，展现出强大执行能力。”项目俄籍总工程师斯米尔诺夫说，莫斯科市在交通基础设施建设方面有很大市场空间，中国企业拥有先进技术和能力，可以发挥更大作用。“项目建设过程中，中国企业不仅展示了解决难题的能力，也展示了中国机械工业的先进水平。我们既对早日战胜疫情充满信心，也对未来双方开展更多合作充满期待。”

海信南非工业园

工作秩序井然，防疫和生产两不误

走进海信南非工业园生产车间，两条全自动化生产线正有序运行。电冰箱生产线上，南非技术工人正在电脑前严密监控流水线上的生产情况。机械手精准地抓取和安装着冰箱零部件，从压模到组装，衔接紧凑，有条不紊。

海信南非工业园位于开普敦市区以北约50公里的亚特兰蒂斯工业园，由海信集团和中非发展基金共同投资建立，占地10万平方米。“疫情发生后，我们第一时间与国内积极协调。目前看，影响在可控范围内。”海信南非有限公司市场部总监胡鹏表示，今年前两个月海信在南非的生产依然保持良好势头，一季度生产任务将如期完成。

公司市场部助理格拉汉姆介绍，公司及时通报全球疫情最新消息，组织员工观看防疫宣传片，加大对员工疫情防护教育，并严格要求返岗员工单独隔离14天。记者注意到，厂房墙上张贴着如何正确佩戴口罩、使用洗手液的海报，工厂卫生间配备了消毒液、洗手液。

南非主流媒体《比勒陀利亚新闻报》记者在园区实地采访后认为，园区防疫措施及时有效，工作秩序井然，做到了防疫生产两不误。格拉汉姆说：“中国疫情防控形势持续向好，让我们感到振奋。疫情面前，我们团结合作的信心更加坚定。”

尼日利亚拉伊铁路

多方筹措物资，加紧推进工程进度

“以前只能坐汽车，大巴车闷热拥挤。现在有了铁路就不一样了，快速又安全，太享受了。”在尼日利亚近日举行的“媒体开放日，记者乘拉伊铁路”活动中，该国《每日信托报》记者阿布达拉迪夫感叹道。阿布达拉迪夫说，他从该铁路开工时就参与报道，见证了中国建设者们不断取得的巨大成就。

拉伊铁路南起拉各斯，向东北连接工业重镇伊巴丹，全长156公里，由中国土木工程集团有限公司承建，是西非首条全部采用中国标准的双线铁路。项目自2017年开工以来，目前除拉各斯城区和阿帕帕支线段外，其余线下及铺架工程均已完工。项目工程部高级工程师莫西斯·布克拉表示：“预计项目今年建成后，从拉各斯至伊巴丹的车程缩短至两小时，将有力改善交通网络，促进尼日利亚经济社会发展。”

去年12月以来，部分路段开始免费试运行，其安全、便捷和舒适的特点给旅客留下了深刻印象。拉伊铁路商务文员雅库布说，疫情曾影响部分材料供应，中方企业为此多方动员、筹措物资，并积极宣传防疫知识，为员工购买防护用品，对办公场所和车辆定期消毒。“中国企业一边抓防疫，一边加紧推进工程进度。”布克拉说，“‘中国速度’将帮助我们实现预期通车运营目标。”

巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站

坚守一线岗位，保障居民用电需求

华能山东公司和山东如意集团共同出资建设的巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站自2017年投运以来，填补了巴基斯坦1/4以上电力缺口。截至3月3日，电站已连续安全生产1000天，累计完成发电量233.70亿千瓦时，缓解了巴基斯坦电力短缺局面。仅今年1月1日至3月8日，电站就实现发电量15.96亿千瓦时，保障了当地400万户家庭、超过2000万人的用电需求。

“电站平稳运行离不开中国企业防控疫情的不懈努力。”电站安监部主管巴希尔表示，为确保电站正常生产，中国企业在当地组织疫情防控演习，普及防疫知识，对电站实行封闭管理，集中停运通勤车，只留生产一线人员坚守厂区。“中国企业高度负责，专业能力强。中国同事坚守岗位，他们的精神让我们感动。”

“面对疫情，中国企业克服不利影响，保障电站正常运行，增强了我们对战胜疫情和实现经济发展的信心。”电站员工哈森说。另一名员工拉赫曼说：“中国付出巨大努力抗击疫情，在疫情防控方面已经取得了巨大成绩。相信中国将很快打赢疫情防控阻击战，并恢复正常生产生活秩序。”

（本报莫斯科、约翰内斯堡、阿布贾、伊斯兰堡3月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 17 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)