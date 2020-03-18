外交部：中方愿继续与各方加强抗疫国际合作

人民网北京3月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月17日0-24时，中国境内新增治愈出院病例922例，截至3月17日24时，中国境内累计治愈出院病例69601例。

二、北京时间3月19日晚，中方将同10余个欧洲国家政府官员和公共卫生专家举行视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。关于会议的有关情况，我们会及时发布消息。

新冠肺炎疫情发生以来，欧洲国家和地区组织通过不同方式给予中方有力的支持和帮助。目前，欧洲抗疫形势趋于严峻。中方愿本着人类命运共同体理念，继续同欧方加强沟通合作，向欧方分享经验，并根据欧方的需要，提供力所能及的支持和帮助。

问：当前疫情在全球多点暴发、扩散蔓延。多国向中方提出援助请求。请问迄今中方向哪些国家提供了医疗物资援助？你能否介绍援助的医疗物资的具体种类和数量？

答：当前，新冠肺炎疫情在境外多国多点暴发、迅速蔓延。中方在全力打赢本国疫情防控阻击战的同时，积极参与抗疫国际合作，向有关国家和国际组织提供力所能及的帮助。这既是中国的国际责任担当，也有利于巩固前期抗疫成果。

根据我目前掌握的情况，中国政府已向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本等国和非盟交付了医疗防护物资援助，向世卫组织提供2000万美元捐款，已宣布对意大利、法国、西班牙、希腊、塞尔维亚、欧盟、柬埔寨、菲律宾、埃及、南非、伊拉克、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、白俄罗斯、古巴、智利等几十个国家提供力所能及的抗疫物资援助，并支持友好国家在中国市场采购医疗物资。除中央政府层面，中国地方政府、企业、民间机构也已经行动起来，积极向有关国家提供捐赠。

此外，中方还通过向伊朗、伊拉克、意大利等国派遣医疗专家组、同有关国家和国际组织举行视频会议等方式，对外分享中方诊疗和防控经验。

投我以木桃，报之以琼瑶，这是中华民族传统美德。我们永远不会忘记在中国疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持，以及79个国家和10个国际组织为中国人民提供的抗疫物资援助。面对当前疫情在全球蔓延的严峻形势，我们愿继续与各方加强抗疫国际合作，共同应对疫情全球大流行的挑战，共同推动构建人类命运共同体。

问：针对美方打压中国媒体驻美机构的行为，中方今天宣布对几家美国媒体驻华分社采取限制措施。请问中方选择这几家媒体有何依据？你怎么看中美互相采取限制措施给中美关系带来的影响？

答：中方采取的有关措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要反制。造成当前的局面，起因和责任都不在中方。如果哪家美国媒体对此有什么意见，可以向美国政府提出。

至于你关心此事对中美关系的影响，我可以简要地回复你：中美建交40多年来，两国之间的人文交流合作蓬勃发展，双方都从中获益良多。事实上，中国媒体多年来为增进中国民众对美国的客观了解和友好感情发挥了重要、积极的作用。

我们敦促美方摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈思维，多做有利于中美互信与合作的事。中方不惹事但也不怕事，我们敦促美方立即停止对中国媒体的打压，否则，损失更大的将是美方。

问：昨天，美国国务卿蓬佩奥称，中方采取的措施和美方采取的措施不对等。被美方列为“外国使团”的中国媒体都属于中国的宣传机构，而中方反制措施中涉及的美国媒体，都是被美国政府和美国总统指责的媒体，显而易见，它们不是美国政府机构的一部分。请问中方措施的“对等”性体现在哪里？如果中方指责美方的措施是无理刁难，那中国挑选这些媒体的根据是什么？

答：我要强调的是，中国坚持走中国特色社会主义道路，在新闻舆论方面也坚持走符合自身实际的道路。中国媒体始终在宪法和法律允许的范围内开展新闻报道工作。中国媒体在美机构一向遵守美国法律，恪守新闻职业道德，在美正常地开展新闻报道工作。

美方不能从意识形态偏见出发，用自己的标准和好恶去评判他国媒体，更不能对中国媒体进行无理打压。美国政府不断为一些美国媒体的错误言行撑腰打气。按照美方有些人的逻辑，那这些媒体是不是听命于美国政府？他们和美国政府、美国利益集团之间是什么关系？

问：中方今天发布的针对美方打压中国媒体驻美机构行为采取反制措施的声明中提到，中方要求美国《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》有关记者10天内交还记者证，这是否意味着他们10天后就必须离开中国国境？

答：中方要求有关美国媒体在4天内向外交部新闻司申报年底前记者证到期的美籍记者名单，并于10天内交还记者证。

至于他们的离境问题，中方会依据《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》（国务院第537号令）和中国出入境相关法律法规，并结合实际情况，包括当前疫情的情况来处理有关问题。

我可以告诉你的是，美方当时要求中方60名记者在3月13日前离开美国。我们多次与美方协商，表示考虑到疫情原因及航空公司机票难以预订，美方能否宽限、能否灵活，但美方没有给予任何的宽限或灵活。但中方会根据实际情况处理这些美国记者的离境问题。我们的处理会更加通情达理，也会更具有人道主义精神。

问：中方为何会特别提到有关媒体记者不能在香港、澳门特别行政区从事新闻报道工作？这是否与“一国两制”原则相抵触？如果他们在港澳地区从事记者工作，中央政府会要求港澳特区政府对他们采取措施吗？会把他们驱逐出境吗？

答：中方采取的措施是中央政府针对美方行为采取的反制措施，属于中央政府依据“一国两制”和基本法享有的外交事权。这是一个很专业、很权威的答复。

问：相关美国媒体记者在10天内交还记者证后，最迟必须在什么时间离开中国？能在中国继续停留到年底吗？比如，找一份咖啡厅的零工做一下？

答：这恐怕不行。（记者笑）

我刚才回答CNN记者时已经说过了，我们会依据国务院第537号令和中国出入境相关法律法规，并结合实际情况，特别是疫情的情况来妥善处理好有关问题。

问：据报道，当地时间12日，美国犹他州议会参众两院一致通过共同决议案，肯定犹他州与中国的友好关系，表示该州议会和州长支持中国人民抗击新冠肺炎疫情的努力。中方对此有何评论？

答：我们对美国犹他州议会通过有关支持中国人民抗击新冠肺炎疫情的参众两院共同决议案予以积极评价。大家可能还记得，前不久，犹他州小学生唱歌为中国加油、为武汉加油，这个视频在网上受到广泛好评。这充分体现了犹他州人民对中国人民的友好情谊，令人十分感动。

疫情发生以来，美国加利福尼亚、印第安纳、内布拉斯加、马萨诸塞、马里兰、犹他、康涅狄格、俄克拉何马、佐治亚、夏威夷和纽约、波士顿、洛杉矶等许多州市通过各种方式向中国地方省市表达慰问和支持，许多美国企业、团体和民间各界也积极向中方捐款捐物予以支持。近期，美国多地出现新冠肺炎疫情。中国企业和民间也积极支持美国人民的抗疫努力。

流行性疾病没有国界，需要各国合力加以应对。我们愿继续同包括美国在内的国际社会一道，加强疫情防控领域的沟通与合作，共同应对疫情挑战，维护全球公共卫生安全。

问：受到中方反制措施影响的美国籍记者有多少人？美国在华共有多少常驻记者？中国媒体驻美机构共有多少中国籍记者？

答：今天我不愿去讨论人员、数量等细节问题。今天我要说的是原则问题。中方宣布有关措施是对美方无理打压中国媒体驻美机构进行的必要反制，这完全是正当合理防卫。这是个原则问题。

问：中方选择此时宣布对有关美国媒体采取反制措施，这是否与美国总统特朗普称新冠病毒为“中国病毒”有关？

答：请你仔细阅读中方有关声明。我刚才也说了，我们采取的措施完全是对美方对中国媒体驻美机构政治打压和无理限制的必要反制。

问：昨天，美国总统特朗普将新冠病毒称为“中国病毒”，表示这是对中方此前称是美国军队将病毒带到武汉的直接回应。中方对此有何回应？

答：昨天，我已经非常明确地阐明了中方在这个问题上的立场。我们坚决反对美方把新冠病毒同中国相联系，反对美国对中国搞污名化的做法。

我们多次说过，新冠病毒源头的问题是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。我们敦促美方尊重客观事实，尊重国际公论，立即纠正错误，立即停止对中国的污蔑和抹黑。

当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极开展抗疫合作才是当务之急。美方转移责任并不能减轻美国国内的疫情，美方应当首先做好自己的事。我们也希望美方为抗疫国际合作、维护全球公共卫生安全发挥建设性的作用。

问：据报道，新冠肺炎疫情已蔓延到世界160多个国家和地区，全球确诊病例突破了18万例，欧盟27国无一免“疫”，20多个非洲国家出现确诊，全球抗疫形势十分严峻。中方认为应该如何应对此次疫情给全球公共卫生安全带来的挑战？

答：当前，新冠肺炎疫情在全球快速扩散蔓延，形势令人担忧。抗击疫情早已不是一国一城的事情，而是维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界发展繁荣之战。国际社会应以须臾不可缓、分秒不可怠的紧迫感责任感，加紧行动起来，结成抗疫战线，共筑防疫长城，共同维护全球和地区公共卫生安全。

首先，我们要牢固树立人类命运共同体理念。人人享有健康是全人类的共同愿景，也是共建人类命运共同体的应有之义。没有什么比全球公共卫生危机更能印证人类命运相联、休戚与共的客观现实，也没有什么比全球合作抗“疫”更能生动昭示推动构建人类命运共同体的迫切需要。面对跨境传染病等全球性威胁，维护好本国民众健康安全就是维护全球公共卫生安全，帮助他国抗击疫情也就是帮助自己缓解压力。各国应以团结取代分歧，以理性消除偏见，以行动代替犹豫，同心协力，共克时艰。

第二，我们要扎实推进落实2030年可持续发展议程卫生领域相关目标。各国要切实将领导人承诺转化为实际行动，政府应承担首要责任，将加强本国重大传染病防治、改善卫生服务和健康保障公平性和可及性、实现全民健康覆盖等作为落实2030年可持续发展议程卫生目标的重要途径。同时，国际社会应加大对疫情严重和卫生体系薄弱国家特别是发展中国家的支持帮助，填补地区公共卫生安全漏洞，共同织密织牢全球公共卫生安全网。发达国家尤其应在此方面采取积极行动，作出具体贡献。

第三，我们要加强全球公共卫生治理。此次疫情暴露出全球公共卫生治理的“赤字”和短板，凸显加强全球公共卫生治理体系建设的紧迫性。中方支持联合国及世卫组织在应对突发公共卫生事件、健全全球公共卫生治理机制中发挥核心作用，将公共卫生问题置于国际议程更加优先的位置。呼吁国际社会携手构建全球公共卫生安全防控体系，完善疾病监测预警、信息共享和应急机制，推进健康领域重大国际合作项目，积极打造“健康丝绸之路”。

我们希望，这次抗击疫情的全球合作能够促进各国人民的团结与信任、推进国际卫生合作、完善全球公共卫生治理。中方愿继续同国际社会一道携手努力，为更好地应对全球公共卫生安全挑战、促进全人类的健康福祉贡献中国智慧、中国力量。

问：中方宣布的反制措施要求5家美国媒体驻华分社向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。这是否意味着中国政府把这5家媒体也作为“外国使团”来对待？

答：我刚才说得很明确了，中方采取的措施，包括要求5家美国媒体向中方申报有关材料的要求，都是针对美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，以及近年来无理打压中国媒体驻美机构的必要反制。

追问：也就是说，这5家美国媒体驻华分社在中国也被当做“外国使团”来对待，是吗？

答：我刚才说了，我们采取的措施是对美方无理打压中国媒体驻美机构的反制。这只是一种反制措施。根据中方的要求，这5家媒体应该申报有关材料，中方在声明里已经说得很清楚了。

问：据报道，16日，捷克总理巴比什称，捷方已派遣1架军机赴华运输自中国采购的新冠病毒检测试剂盒。中方能否证实？

答：中方密切关注捷克新冠肺炎疫情形势，对捷克政府和人民面临的困难感同身受。在中方遭遇疫情考验的关键时刻，泽曼总统亲自号召捷克社会各界捐款捐物，捷克政府专门派遣军机为中方运来紧急医疗物资。

当前，捷克人民遭遇困难，中方同样也给予捷方力所能及的支持和帮助。在中国外交部等部门的全力支持和协助下，装载新冠病毒检测试剂盒的捷克军机已于昨晚离开中国、返回捷克。我们愿同捷方进一步加强沟通合作，共同做好下一阶段抗击疫情工作，维护两国和全球公共卫生安全。

问：中方对美国媒体驻华机构的反制措施是否影响在台湾工作的美国籍记者？

答：中方的反制措施和相关要求，都写在声明里了，很清楚，请你仔细阅读。

问：如果美方采取进一步行动，中方是否将有进一步反制措施？

答：我们的立场很明确。我们敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。如果美方一意孤行，错上加错，中方也必将被迫采取进一步反制措施。美方曾经说过，所有的选项都在桌面上。今天我也可以告诉美方，所有选项也都在中方的桌面上。

问：阿里巴巴等中国公司向美国提供了抗疫物资等援助，当前形势下，你是否认为中国公司仍然应该帮助美国抗击疫情？

答：你应该已经注意到了，马云先生在自己的社交媒体账号上已经发布了向美方捐赠抗疫物资的相关信息。

我们多次说过，疫情没有国界。疫情发生后，许多美国企业、民间团体和个人积极向中方提供援助，对此我们表示感谢。同样，随着美国国内疫情形势的发展，中国不少地方和民间机构也向美国伸出援助之手。

面对疫情，包括美国和中国在内的国际社会都应该携手合作，共同应对，维护全球公共卫生安全，维护全人类的利益与福祉。

问：中方此前称，病毒是美军带到中国的，请问中方是否做过研究或找到了证据？

答：这个问题我已经回答过N遍了。这里我可以再简要重申一下：关于病毒源头的问题，这是一个科学的问题，需要听取科学和专业的意见。一段时间以来，美国个别高官、议员就病毒源头问题攻击抹黑中国，诋毁中国政府和人民的抗疫努力和成效，我们对此表示坚决反对。

问：中方要求，被“驱逐”的有关美国媒体记者不得在香港从事记者工作。你刚才说，这属于中央政府的“外交事权”。那么，现在正在香港或以后打算到香港工作的外国记者是否也要受到外交部决定的影响？

答：有关媒体记者在华工作受到影响，是因为中方对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫采取反制措施。这些反制措施属于中央政府依据“一国两制”和基本法享有的外交事权。这一解释是针对这次反制措施作出的。

追问：对现在在香港工作的外国记者是否有影响？

答：我刚才说了，受影响的只是中方反制措施涉及到的相关媒体的记者。

问：《中华人民共和国宪法》第35条规定了言论和出版自由，有关记者仅仅是因为他们国家的行为就被“吊销”了记者证，他们所应享有的新闻自由还有保障吗？

答：中国宪法对中国公民的言论自由有充分的保障。你作为外国驻华记者，应该知道你们在华报道到底有没有自由。如果说外国媒体和外国记者在华没有新闻自由和言论自由，那么大家每天看到的外媒发表的大量关于中国多元化的报道是从哪儿来的？不是你们写的吗？你们难道不自由吗？

我刚才说了，中方宣布的措施是针对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫作出的必要反制，属于正当合理防卫。

问：当前，很多国家都在关注中国抗击新冠肺炎疫情的情况。你是否认为，此时中方驱逐那些曾撰写过不少关于中国抗疫报道的美国记者会损害中方抗疫工作的透明度？

答：新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任的态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施抗击疫情。我们同世卫组织及有关国家和地区保持着密切的沟通合作，及时分享相关信息。中方的行动速度和规模前所未有，取得的成效十分显著，为国际社会抗疫斗争争取了宝贵时间，也作出了重要贡献。对此，国际社会有目共睹，也自有公论。

所谓中方采取反制措施是企图妨碍外界获取有关疫情信息的说法和臆断，完全是无稽之谈。按照这种逻辑，美方上个月变相驱逐中方60名记者，是不是想阻挠外界、阻挠中方了解美国疫情传播的信息？美方是不是在试图掩盖什么？疫情发生以来，美方如何应对、信息是否公开透明，美国老百姓和国际社会自然会有一个公正的判断。

问：我想问一个关于中国—中东欧国家领导人会晤的问题。中方正同有关中东欧国家就办会事宜保持沟通。鉴于当前新冠肺炎疫情在全球蔓延，是否考虑取消这次会晤？

答：当前新冠肺炎疫情正在包括欧洲在内的全球各地扩散蔓延，各国集中精力做好疫情应对工作是当务之急。中方将继续与中东欧国家共同努力，在抗击疫情方面相互支持，紧密合作。

关于2020年中国—中东欧国家领导人会晤的时间，中方将同有关各方保持沟通。

问：当全球正在抗击新冠肺炎疫情的时候，中美两国却相互驱逐记者，就病毒源头问题相互指责。中美双方似乎陷入了相互指责的恶性循环。整个世界都期盼中美两个大国能够合作抗击疫情，但我们似乎看到事情却正在走向反面。你认为中美两国如何才能摆脱这一困境？

答：这个问题有一定深度，我可以告诉你我的回答。但我建议你可以让你在华盛顿的同事也去问问美方，听听他们的答案。

我现在告诉你我的答案：中美都是世界上重要的国家，保持中美关系健康稳定发展符合两国人民利益，也是国际社会的普遍期盼。新冠肺炎疫情发生后，中方一直同美方保持沟通与合作。我们愿同包括美国在内的国际社会携手应对疫情，共同维护全球公共卫生安全。但我们看到的是什么？我们看到的是美方个别官员和议员接连不断地对中方进行无理指责，引起了中国广大民众的义愤；我们看到的是美方对中国媒体驻美机构的政治打压和无理设限。中方采取的措施完全是被迫作出的反制，挑起事端的是美方，造成当前局面的责任不在中方，在美方。

这里我要重申，希望美方能够本着负责任的态度，同中方相向而行，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

这是我的回答。你们也可以就这个问题去问问美方。

问：目前，中国媒体驻美机构仍然有大约100名工作人员，但常驻中国的美国记者却越来越少。受中方反制措施影响的3家美国媒体将不得不在两周内，因人手原因关闭其在华分社。中方的反制措施是否真的对等？中方在采取反制行动时是否考虑过采取一些有助于降低紧张关系的措施？

答：我可以再重申一遍，中方采取的有关措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要反制。造成这一局面的起因和责任不在中方。我们敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

问：巴基斯坦总统阿尔维3月16日至17日来华访问。中方如何评价此访及其对中巴双边关系的影响？

答：昨天，巴基斯坦总统阿尔维对中国进行了他就任后的首次访问，这是在中国政府和人民正在为夺取抗击新冠肺炎疫情最后胜利而努力奋斗的特殊时刻的一次访问，再次彰显中巴之间的特殊情谊。中方对此访高度重视，习近平主席、李克强总理、栗战书委员长分别同阿尔维总统举行会谈、会见，相关情况我们已经发布了消息稿。双方还发表了联合声明，对外展示双方达成的各项共识。这里我还想补充强调三点。

第一，此访生动诠释了中巴“铁杆”关系。阿尔维总统向中国领导人表示，巴方认为中巴关系非同一般，越是在中国困难时刻，越要与中国坚定站在一起。巴基斯坦领导人和全国人民都支持阿尔维总统此时访华，最主要的目的就是表达对中国朋友的支持和信心，向国际社会展示中国抗击疫情取得的巨大成效，以及中国为维护全球公共卫生安全作出的积极贡献。

第二，此访彰显了中巴守望相助的优良传统。在疫情刚发生的时候，巴方就集全国之力向中国提供援助，我们对此铭记在心。中国人讲究滴水之恩涌泉相报。现在中国疫情有所好转，巴基斯坦国内的确诊病例有所增加，面临疫情防控压力。中国领导人明确表示，我们将根据巴方需要，尽可能向“巴铁”朋友提供支持。我们将按照两国领导人达成的共识，继续为巴基斯坦人民应对疫情和蝗虫灾害提供全力帮助和支持。

第三，此访深化了中巴战略互信，巩固了务实合作。两国领导人就疫情防控经验、统筹防疫和经济社会发展、应对外部经济金融风险和深化包括中巴经济走廊在内的重大合作深入交换意见。双方签署了在中巴经济走廊联委会下增设科技工作组和农业工作组的谅解备忘录，一致同意在走廊框架下拓展相关领域合作。此访达成的一系列战略共识必将进一步深化中巴全方位合作。

此访时间不长，但背景特殊，意义重大，有力增进了中巴传统友好与互利合作。中巴在共同应对新冠肺炎疫情和蝗虫灾害过程中同舟共济、守望相助，涌现出数不胜数的友好佳话。正是这种深深根植于两国人民心中的友好感情，为中巴关系发展提供了最坚实的基础，也为推动构建人类命运共同体树立了典范。我们相信，经过疫情等灾害的淬炼，中巴“铁杆”情谊必将更加牢固而深厚，为两国全天候战略合作伙伴关系注入更加强大的动力。

问：中方是否认为，禁止有关美国媒体记者在香港从事记者工作，将损害国际社会对“一国两制”的信心？

答：我可以告诉你，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实。国际社会对此有着明确共识，也普遍给予高度评价。

问：中方要驱逐的美国《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》有关记者都十分资深，拥有数十年在华报道的经验。在当前疫情全球大流行的特殊时刻，中方是否担心此举不利于增进国际社会对中国和中方政策的了解和认知？

答：中方对部分美国媒体和记者采取措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构的必要反制。如果美国媒体有什么抱怨、有什么不满，我建议他们去向美国政府表达。

至于说中方是否担心由于这些记者的缺位导致外界不了解中国，我可以重申，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变。我们始终欢迎外国媒体和记者依法依规在中国从事新闻报道工作，并将提供便利和协助。

我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由制造假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。我们希望外国媒体和记者能够为促进中国与世界的相互了解发挥积极作用。我们也将一如既往地为外国媒体和记者在华的正常新闻报道工作提供支持与便利。

问：你刚才说，中方反对的是借所谓新闻自由制造假新闻，这是否暗指被中方“驱逐”的记者制造了假新闻？

答：我说的是一条原则。任何国家、任何人都应该反对假新闻，这不应该有争议。

问：你似乎还没有回答我的问题。中方在采取反制行动时是否考虑过采取一些有助于降低紧张关系的措施？

答：我刚才说过了，造成当前局面的起因和责任不在中方。我们敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

问：你能否透露究竟有多少记者需要离开中国或交回他们的记者证？

答：我刚才说了，今天在这里不谈人员、数量等细节问题。今天我只谈原则问题。

问：你刚才说，所有的选项也都在中方的桌面上。你能举个例子吗？

答：我想，最好还是不要做这种假设或推断。我们希望美方能够立即纠正错误。

问：你一开始提到，中方明晚将同有关欧洲国家举行视频会议，你能告诉我具体有哪些国家参加吗？

答：我这里倒是有一个国家名单，但还不能公布，因为情况还在变化当中。会后我们会及时发布消息，到时候你就看到了。

(责编：燕勐、杨牧)